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07.03.2019  16:04   

Пограничники Харьковского отряда совершенствовали навыки паспортной работы (ФОТО)

В рамках сотрудничества Государственной пограничной службы Украины и Федеральной полиции Германии, с персоналом Харьковского пограничного отряда проведен практический тренинг по проверке документов.


// Госпогранслужба

В течение этой недели, в рамках сотрудничества Государственной пограничной службы Украины и Федеральной полиции Германии, с персоналом Харьковского пограничного отряда проведен практический тренинг по проверке документов.

Мероприятие проводилось на базе отделений инспекторов пограничной службы «Харьков-авиа» и «Гоптовка» с участием советника по визовым вопросам при Посольстве ФРГ в Украине Александра Лутца.

В ходе проведения тренинга пограничники имели возможность улучшить свои навыки по проведению идентификации лиц, верификации проездных документов Германии, знакомились с техникой печати паспортных документов.

Также правоохранителям продемонстрировали последние подделки документов, приходилось проявлять сотрудникам Федеральной полиции Германии.

В конце мероприятия персонал, привлеченный к тренингу, получил сертификаты.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, харьков
 
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