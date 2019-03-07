07.03.2019 16:04

Пограничники Харьковского отряда совершенствовали навыки паспортной работы (ФОТО)

В рамках сотрудничества Государственной пограничной службы Украины и Федеральной полиции Германии, с персоналом Харьковского пограничного отряда проведен практический тренинг по проверке документов.



// Госпогранслужба

В течение этой недели, в рамках сотрудничества Государственной пограничной службы Украины и Федеральной полиции Германии, с персоналом Харьковского пограничного отряда проведен практический тренинг по проверке документов.



Мероприятие проводилось на базе отделений инспекторов пограничной службы «Харьков-авиа» и «Гоптовка» с участием советника по визовым вопросам при Посольстве ФРГ в Украине Александра Лутца.



В ходе проведения тренинга пограничники имели возможность улучшить свои навыки по проведению идентификации лиц, верификации проездных документов Германии, знакомились с техникой печати паспортных документов.



Также правоохранителям продемонстрировали последние подделки документов, приходилось проявлять сотрудникам Федеральной полиции Германии.



В конце мероприятия персонал, привлеченный к тренингу, получил сертификаты.