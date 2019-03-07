Игорь Терехов поздравил женщин с Международным женским днем

Торжественный прием по случаю Международного женского дня прошел сегодня, 7 марта, в Харьковском городском совете.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Выходные будут по весеннему теплыми, однако сильный ветер пригонит дождевые облака.
Четверг Масленичной недели назывался «Разгуляй» («Перелом», «Разгульный четверток», «Широкий»). Гулянья набирают настоящий размах: пированья, бои на кулаках, состязания, катание на тройках.
влажн.:
давл.:
ветер: