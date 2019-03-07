07.03.2019 15:46

Игорь Терехов поздравил женщин с Международным женским днем

Торжественный прием по случаю Международного женского дня прошел сегодня, 7 марта, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов поздравил работниц органов местного самоуправления, учреждений и предприятий города с предстоящим 8 Марта.

«Этот весенний праздник мы, мужчины, ждем каждый год и готовимся к нему, потому что хотим подарить вам радость, тепло, счастье и улыбку. Я желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и улыбок. С праздником!» - сказал Игорь Терехов.

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова первый вице-мэр вручил присутствующим Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета, а также Благодарности Харьковского городского головы.