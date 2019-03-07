Главная Новости Власть В Главном Управлении ГСЧС Харькова поздравили "спасательниц" (ФОТО)
07.03.2019  16:20   

В Главном Управлении ГСЧС Харькова поздравили "спасательниц" (ФОТО)

7 марта в помещении актового зала Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области прошло торжественное поздравление всех женщин, которые несут службу в подразделениях Харьковского гарнизона госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по случаю Международного женского дня - 8 Марта.


://kh.dsns.gov.ua

Ко всем собравшимся обратился исполняющий обязанности начальника Главного управления Сергей Чабан. От имени всех мужчин он пожелал женщинам-спасательницам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия в семьях, профессиональных успехов и больших достижений.

Лучших сотрудниц Харьковского гарнизона ГСЧС был награжден медалями "20 лет добросовестной службы", отмечено грамотами Главного управления ГСЧС, грамотами и благодарностями Харьковского областного совета, а также вручены очередные специальные звания.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, поздравления, харьков, женщины, праздник
 
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