Геннадий Кернес поздравляет харьковчанок с 8 Марта

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Международным женским днем
Дорогие женщины!
От души поздравляю вас с Международным женским днем! С ним в наш город приходит весна, обновление, просыпается радость жизни. Так приятно видеть вашу красоту и улыбки, расцветающие под весенним солнцем.
В любое время роль женщины, мамы, любимой остается неизменной: вы - наш дом, наша крепость. Ради вашего счастья и безопасности мы живем.
Я хочу сказать спасибо за вашу работу на благо Харькова и страны и, от всех мужчин, - за счастливое чувство, что ты нужен, тебя любят.
Пусть будут здоровы все в ваших семьях, дома царит покой и гармония. Пусть каждой из вас в эти дни скажут слова благодарности и любви. Вы этого заслуживаете и этого достойны.
Харьковский городской голова
Геннадий Кернес
Может появиться тяга все упрощать, что чревато поспешными и необдуманными решениями, вроде предложения расстаться или жить вместе, желания выбросить старую мебель, продать машину и т.д. Но не спешите рубить с плеча.
Выходные будут по весеннему теплыми, однако сильный ветер пригонит дождевые облака.
По давно сложившейся традиции первый официальный праздник весны посвящен прекрасному полу, а учредили его... сами женщины.
влажн.:
давл.:
ветер: