08.03.2019 10:19

Геннадий Кернес поздравляет харьковчанок с 8 Марта

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Международным женским днем



// city.kharkov.ua

Дорогие женщины!

От души поздравляю вас с Международным женским днем! С ним в наш город приходит весна, обновление, просыпается радость жизни. Так приятно видеть вашу красоту и улыбки, расцветающие под весенним солнцем.



В любое время роль женщины, мамы, любимой остается неизменной: вы - наш дом, наша крепость. Ради вашего счастья и безопасности мы живем.



Я хочу сказать спасибо за вашу работу на благо Харькова и страны и, от всех мужчин, - за счастливое чувство, что ты нужен, тебя любят.



Пусть будут здоровы все в ваших семьях, дома царит покой и гармония. Пусть каждой из вас в эти дни скажут слова благодарности и любви. Вы этого заслуживаете и этого достойны.

Харьковский городской голова

Геннадий Кернес

