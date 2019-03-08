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08.03.2019  10:19   

Геннадий Кернес поздравляет харьковчанок с 8 Марта

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Международным женским днем


// city.kharkov.ua

Дорогие женщины!

От души поздравляю вас с Международным женским днем! С ним в наш город приходит весна, обновление, просыпается радость жизни. Так приятно видеть вашу красоту и улыбки, расцветающие под весенним солнцем.

В любое время роль женщины, мамы, любимой остается неизменной: вы - наш дом, наша крепость. Ради вашего счастья и безопасности мы живем.

Я хочу сказать спасибо за вашу работу на благо Харькова и страны и, от всех мужчин, - за счастливое чувство, что ты нужен, тебя любят.

Пусть будут здоровы все в ваших семьях, дома царит покой и гармония. Пусть каждой из вас в эти дни скажут слова благодарности и любви. Вы этого заслуживаете и этого достойны.

Харьковский городской голова
Геннадий Кернес
 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков
 
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