11.03.2019 12:57

Миграционная служба помогла восстановить избирательные права заключенным в пригороде Харькова

Осужденные Хроливского исправительного центра (№140) получили новые ID-паспорта, взамен случайно или намеренно утерянным в заключении.



// facebook

Осужденные к ограничению свободы государственного учреждения «Хроливський исправительный центр (№140)» получили новые ID паспорта гражданина Украины взамен утраченных в Липцевском отделении Государственной Миграционной службы Украины.

Как объяснили работники миграционной службы новая ID карта представляет собой чип, на который записано биометрические данные лица, а именно сведения о прописке и семейном положении, а потому при изменении любого из этих статусов сам документ менять или как делают некоторые осужденные «терять» не придется.

С начала года подано на рассмотрение миграционной службы 9 пакетов документов и 4 паспорта получено.

Исполняющий обязанности начальника Олег Семенцов отметил, что получение новых документов способствует скорейшему возвращению осужденных к полноценной общественной жизни.