Миграционная служба помогла восстановить избирательные права заключенным в пригороде Харькова

Осужденные Хроливского исправительного центра (№140) получили новые ID-паспорта, взамен случайно или намеренно утерянным в заключении.
Осужденные к ограничению свободы государственного учреждения «Хроливський исправительный центр (№140)» получили новые ID паспорта гражданина Украины взамен утраченных в Липцевском отделении Государственной Миграционной службы Украины.
Как объяснили работники миграционной службы новая ID карта представляет собой чип, на который записано биометрические данные лица, а именно сведения о прописке и семейном положении, а потому при изменении любого из этих статусов сам документ менять или как делают некоторые осужденные «терять» не придется.
С начала года подано на рассмотрение миграционной службы 9 пакетов документов и 4 паспорта получено.
Исполняющий обязанности начальника Олег Семенцов отметил, что получение новых документов способствует скорейшему возвращению осужденных к полноценной общественной жизни.
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Утром и днем в Харькове будет стоять ясная погода, а к вечеру небо покроется облаками. Ночью ожидается дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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