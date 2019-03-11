Более 46 000 харьковчан воспользовались услугами электронного кабинета плательщика

Об этом сообщили в Главном управлении фискальной службы Харьковской области.
Так, с начала текущего года услугами бесплатного сервиса «Электронный кабинет» воспользовались 46,2 тыс. налогоплательщиков, которые подали с помощью сервиса более 126,2 тыс. документов налоговой отчетности в территориальные органы ГФС в Харьковской области.
«Электронный кабинет» - сервис, с помощью которого осуществляется взаимодействие органов ГФС и налогоплательщиков в режиме реального времени с помощью персональных компьютеров и смарт-устройств без установки специализированного программного обеспечения.
Найти «Электронный кабинет» можно по адресу http://cabinet.sfs.gov.ua, а также на официальном веб-портале ГФС Украины.
Вход в личный кабинет осуществляется плательщиком при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП), который можно получить в любом аккредитованном центре сертификации ключей, а также бесплатно в АЦСК Информационно-справочного департамента ГФС Украины http://acskidd.gov.ua. Пользуясь сервисами «электронного кабинета», плательщики имеют возможность дистанционного предоставления налоговых деклараций в территориальные органы ГФС, регистрации налоговых накладных в ЕРНН, проверки состояния расчетов с бюджетом, осуществления уплаты налогов и сборов и тому подобное.
На сегодняшний день для физических лиц в «Электронном кабинете» объединены сервисы для граждан в отдельный Е-кабинет, предоставляющая следующие возможности:
- он-лайн доступ к регистрации и данных об объектах налогообложения (движимое и недвижимое имущество, сведения о которых поступают в ГФС из соответствующих реестров других государственных органов);
- доступ к сформированных налоговых уведомлений - решений о суммах начисленных налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортного налога и платы за землю;
- представление декларации об имущественном состоянии и доходах, воспользовавшись сервисом «Автозаполнение Декларации на основе данных ГФС»;
- получение сведений о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов.
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
влажн.:
давл.:
ветер: