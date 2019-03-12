12.03.2019 19:55

Игорь Терехов: Мы выяснили, как в правовом поле можно решить эту проблему

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов встретился с жильцами ЖК «River Town», которые из-за компании-застройщика не могут стабильно получать услуги электроэнергии и газоснабжения.



//dozor.kharkov.ua

В совещании также приняли участие представители компании-застройщика, управляющей компании ЖК «River Town» и руководство коммунальных служб города.

Как сообщил Игорь Терехов, из-за недобросовестного выполнения обязательств застройщиком накануне вечером, 11 марта, жители 6-подъездного дома по ул. Мирной, 19 оказались без электроэнергии. Люди вышли на акцию протеста и перекрыли движение городского транспорта в районе пр. Науки.

По словам жильцов, договор на поставку услуг АК «Харьковоблэнерго» заключила не с жильцами дома, а с компанией-застройщиком. Поэтому они отказываются платить за электроэнергию через посредника, из-за чего образовался долг по этому жилому дому перед АК «Харьковоблэнерго» в размере 400 тыс. грн. В ситуацию вмешался первый вице-мэр - по его просьбе в тот же вечер в квартиры было подано электричество.

«Недобросовестный застройщик, который продал людям квартиры, но при этом не сдал в эксплуатацию по всем правилам сети электроснабжения. В результате «Харьковоблэнерго» не имеет права открыть людям лицевые счета и, как следствие, не может стабильно поставлять электроэнергию в жилой дом. Мы сегодня выяснили, как в правовом поле можно решить эту проблему», - сообщил Игорь Терехов.

При этом он отметил, что этот вопрос не простой, так как застройщику необходимо будет выполнить целый ряд технических требований, который перед ним предъявляет «Харьковоблэнерго».

Он добавил, что аналогичная ситуация у жильцов дома сложилась и с услугами газоснабжения – на сегодняшний день в один из подъездов газ совсем не подается, еще в одном - подается с перебоями. По словам первого вице-мэра, наладить ситуацию с коммуникациями можно будет тогда, когда застройщик выполнит все необходимые технические условия.

Также Игорь Терехов отметил, что город готов принять жилой комплекс в коммунальную собственность Харькова, когда будут выполнены все технические требования коммунальных служб и дом будет сдан в эксплуатацию по всем нормам закона.