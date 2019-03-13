В Харьков едет Гройсман

14 марта Харьков с рабочей поездкой посетит Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Премьер-министр посетит заседание Совета регионального развития во Дворце стедентов Юракадемии.
Затем в программе визита запланирвано подписание меморандума на АО «Турбоатом».
Во всех сферах жизни – и в работе, и в быту, и даже в любви – окружающие будут склонны использовать всяческие хитроумные комбинации и многоступенчатые ходы.
Утро и день будут облачными, а к вечеру погода прояснится. Без существенных осадков.
13 марта 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
влажн.:
давл.:
ветер: