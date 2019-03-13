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13.03.2019  10:21   

В Харьков едет Гройсман

14 марта Харьков с рабочей поездкой посетит Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.


// ХОГА

Премьер-министр посетит заседание Совета регионального развития во Дворце стедентов Юракадемии.

Затем в программе визита запланирвано подписание меморандума на АО «Турбоатом».

Тэги:  гройсман, визит, харьков
 
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