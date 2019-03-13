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13.03.2019  17:58   

В Департаменте регистрации будут проводить личные приемы граждан по видеосвязи

Личный прием граждан в режиме видеосвязи с помощью интернет-приложений «Skype» и «Viber» внедрили в Департаменте регистрации в Харькове.


// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 13 марта, сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

По его словам, любой желающий может записаться на прием в онлайн-режиме на сайте Департамента регистрации и в удобное для него время связаться с директором или руководителем подразделения департамента через «Skype» и «Viber».

«На мой взгляд, это очень удобно - обратиться к чиновнику напрямую посредством современных видов связи, сэкономив при этом время на решение своего вопроса. Качественный сервис и комфорт горожан – это приоритетные для нас задачи от городского головы Геннадия Кернеса в сфере предоставления услуг», - отметил Олег Дробот.

Он также подчеркнул, что данная услуга является альтернативной - при желании любой житель города может, как и раньше, попасть на прием к чиновнику лично.

Олег Дробот напомнил, что для получения консультации по вопросам в сфере регистрации недвижимости, бизнеса, места проживания и прочего можно бесплатно обратиться на «горячую» линию департамента по номеру 0-800-304-304. Звонки принимаются в будние дни в рабочее время.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  регистрация, видеосвязь, харьков
 
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