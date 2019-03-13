13.03.2019 17:58

В Департаменте регистрации будут проводить личные приемы граждан по видеосвязи

Личный прием граждан в режиме видеосвязи с помощью интернет-приложений «Skype» и «Viber» внедрили в Департаменте регистрации в Харькове.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 13 марта, сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

По его словам, любой желающий может записаться на прием в онлайн-режиме на сайте Департамента регистрации и в удобное для него время связаться с директором или руководителем подразделения департамента через «Skype» и «Viber».



«На мой взгляд, это очень удобно - обратиться к чиновнику напрямую посредством современных видов связи, сэкономив при этом время на решение своего вопроса. Качественный сервис и комфорт горожан – это приоритетные для нас задачи от городского головы Геннадия Кернеса в сфере предоставления услуг», - отметил Олег Дробот.



Он также подчеркнул, что данная услуга является альтернативной - при желании любой житель города может, как и раньше, попасть на прием к чиновнику лично.



Олег Дробот напомнил, что для получения консультации по вопросам в сфере регистрации недвижимости, бизнеса, места проживания и прочего можно бесплатно обратиться на «горячую» линию департамента по номеру 0-800-304-304. Звонки принимаются в будние дни в рабочее время.