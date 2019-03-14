14.03.2019 11:15

В ГФС засекретили сумму уплаченных налогов «Металлистом 1925», «Шахтером» и другими украинским ФК

«Дело Лэнса»: ГФС требует объяснений от «Динамо» и других клубов из-за неуплаты налогов



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Государственная фискальная служба отказалась назвать сумму уплаченных налогов украинскими футбольными клубами.

ИА УНН обратился с информационным запросом к фискалам с просьбой сообщить, какую сумму налогов в 2018 году было уплачено четырьмя отечественными футбольными клубами «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Металлист 1925», «Карпаты» (Львов). Журналисты попросили ГФС предоставить указанную информацию в разрезе данных об уплате украинскими ФК ЕСВ, налога на доходы физических лиц, военного сбора.

Впрочем, в ГФС информировать общество о налогах отечественных ФК отказались, сославшись на отсутствие письменного согласия клубов на разглашение таких данных.

Напомним, экс-игрок «Динамо» Джереймен Лэнс обвинил ФК «Динамо» в неуплате более 3 млн грн налогов с зарплаты.

С таким заявлением он обратился в Палату разрешения споров ФИФА. Согласно тексту документа, гонорары Лэнсу платила оффшорная компания «Ньюпорт менеджмент» (на счета нидерландского банка) и незначительную часть из них - ООО «Динамо» Киев» (на счет в украинском банке).

Размер компенсации валютной разницы футболист определил на уровне 19 315 евро. Из решения ФИФА следует, что разница в обещанных и фактических выплатах Лэнсу возникла из-за банкротства «Надра Банка», где у него был открыт счет, и с которого получить заработанное экс-динамовца так и не удалось.

Кроме того, в своем официальном заявлении в ФИФА, футболист завил, что «Динамо» в 2015 году не уплатило 3 431 268,89 грн налогов, из которых 3 191 835,55 - НДФЛ и 239 433,34 неоплаченный военный сбор.

Данные расчеты провела международная аудиторская компания «GrantThornthon».

В ФИФА, рассмотрев налоговую претензию футболиста, и согласились с тем, что исходя из сумм контракта Лэнса, украинские налоговые органы действительно имели право требовать от клуба погасить налоги в указанном размере.