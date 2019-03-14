Главная Новости Власть Геннадий Кернес провел личный прием медиков Киевского района (ФОТО)
14.03.2019  18:57   

Геннадий Кернес провел личный прием медиков Киевского района (ФОТО)

Врачи и персонал 11 больниц пришли с заявлениями на помощь и решение коммунальных проблем.


//city.kharkov.ua
14 марта Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием сотрудников медицинских учреждений Киевского района Харькова. С жалобами и обращениями на встречу пришли более 80 человек. Прием прошел в Городской студенческой больнице, которая обслуживает студентов всех харьковских вузов.
 
Всего в Киевском районе работают около 3 тыс. врачей и медперсонала. Большая часть обратившихся - пенсионеры и ветераны труда, основные вопросы которых касались материальной помощи на организацию и оплату лечения для них и их родственников, а также - ремонта дорог и домов коммунальной собственности. 
 
В связи с началом теплого сезона, по итогам приема в план работ на 2019 год внесены аварийные кровли и входные группы более 30 домов. Решен вопрос об установке тепловых счетчиков в подъездах заявителей, ремонте лифтового оборудования, ступеней, пандусов и т.д. 
 
В Немышлянском районе по ул. Танкопия детская площадка будет доукомплектована, в том числе спортивными тренажерами. По ул. Натальи Ужвий возле школы №165 также решено оборудовать полноценное место для детского отдыха. 
 
По просьбе Оксаны Конасовой, биолога студенческой больницы, существенная помощь будет оказана центру творчества для детей и семьи «Отрада» на Салтовке. Детскому центру будет продлена льготная аренда помещения, в котором он работает. Также в здании будет отремонтирована кровля. 
 
«Я благодарю главных врачей, что организовали эту встречу. Проблем у людей много, и, учитывая ответственность, которая лежит на каждом враче и медсестре, мы приложим все силы, чтоб помочь им в рамках наших возможностей», - отметил Геннадий Кернес, подводя итоги приема. 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, прием медиков, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.03 Власть Геннадий Кернес в четвертый раз стал дедушкой 08.03 Власть Геннадий Кернес поздравляет харьковчанок с 8 Марта 06.03 Власть Геннадий Кернес наградил женщин Шевченковского района к 8 Марта (ФОТО)
 
 

Видео

Как работают автомобильные воры. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 