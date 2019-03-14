14.03.2019 18:57

Геннадий Кернес провел личный прием медиков Киевского района (ФОТО)

Врачи и персонал 11 больниц пришли с заявлениями на помощь и решение коммунальных проблем.



//city.kharkov.ua

14 марта Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием сотрудников медицинских учреждений Киевского района Харькова. С жалобами и обращениями на встречу пришли более 80 человек. Прием прошел в Городской студенческой больнице, которая обслуживает студентов всех харьковских вузов.

Всего в Киевском районе работают около 3 тыс. врачей и медперсонала. Большая часть обратившихся - пенсионеры и ветераны труда, основные вопросы которых касались материальной помощи на организацию и оплату лечения для них и их родственников, а также - ремонта дорог и домов коммунальной собственности.

В связи с началом теплого сезона, по итогам приема в план работ на 2019 год внесены аварийные кровли и входные группы более 30 домов. Решен вопрос об установке тепловых счетчиков в подъездах заявителей, ремонте лифтового оборудования, ступеней, пандусов и т.д.

В Немышлянском районе по ул. Танкопия детская площадка будет доукомплектована, в том числе спортивными тренажерами. По ул. Натальи Ужвий возле школы №165 также решено оборудовать полноценное место для детского отдыха.

По просьбе Оксаны Конасовой, биолога студенческой больницы, существенная помощь будет оказана центру творчества для детей и семьи «Отрада» на Салтовке. Детскому центру будет продлена льготная аренда помещения, в котором он работает. Также в здании будет отремонтирована кровля.

«Я благодарю главных врачей, что организовали эту встречу. Проблем у людей много, и, учитывая ответственность, которая лежит на каждом враче и медсестре, мы приложим все силы, чтоб помочь им в рамках наших возможностей», - отметил Геннадий Кернес, подводя итоги приема.