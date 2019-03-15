Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Явка на выборах в Харькове составит около 65%
15.03.2019  15:01   

Геннадий Кернес: Явка на выборах в Харькове составит около 65%

Харьковский городской голова прокомментировал для международных наблюдателей ход предвыборной кампании и ее возможные результаты.


// city.kharkov.ua

15 марта Геннадий Кернес встретился с долгосрочными наблюдателями неправительственной международной организации «CANADEM». Ее представители Роман Кучер и Джейн Коварикова поинтересовались подготовкой голосования на выборах Президента Украины в Харькове.

Отвечая на вопросы наблюдателей, Геннадий Кернес сказал, что возможная явка избирателей на выборах в Харькове составит около 65%.

«Мы опираемся на социологию, и в нашем городе прогноз такой. Что касается  подготовки, в рамках своей компетенции городской совет и районные администрации проводят информирование населения, участки готовятся, еще есть две недели. Жалобы, если они есть, поступают не нам. Но очевидных нарушений, которые получили бы резонанс, не видно», – отметил мэр города.

Оценивая, по просьбе гостей, процесс агитации, Геннадий Кернес сказал, что основные месседжи кандидатов в президенты сформулированы и уже не изменятся.  «Думаю, до конца первого тура уже ничего не изменится. Когда определятся его победители и начнется второй тур, очевидно, будет уже другая борьба, с иными фоном и динамикой», – добавил он.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, избирательная кампания, харьков, выборы
 
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