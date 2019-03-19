19.03.2019 15:27

С 18 марта фискалами заблокирован аккаунт харьковской таможни

ГФС заблокировала счета в связи с переходом на единый казначейский счет.



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С 18 марта таможни Харькова начали работать по «Единому казначейскому счету» (ЕКС), то есть по новой системе проведения таможенных платежей: с этого времени предприятия смогут перечислять авансовые платежи исключительно на единый счет, а аккаунты таможен с сегодняшнего дня заблокированы, сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Таким нововведением чиновники хотят существенно упростить таможенные процедуры, сократить время таможенного оформления товаров и позволить субъектам внешнеэкономической деятельности свободно выбирать место оформления, так как средства будут учитываться на одной карточке – личном счете.

Перед тем как внедрить новый порядок ГФС провела пилотный проект, и заверила, что тест прошел успешно: по его результатам, на единый счет зачитано уже свыше 5,5 млрд. грн. средств авансовых платежей и пересчитано в госбюджет почти 3,4 млрд. грн. Также чиновники уверяют, что за время пилотного проекта никаких беспричинных задержек при таможенном оформлении не было. Поддерживает инициативы и бизнес.