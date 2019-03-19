Главная Новости Власть С 18 марта фискалами заблокирован аккаунт харьковской таможни
19.03.2019  15:27   

С 18 марта фискалами заблокирован аккаунт харьковской таможни

ГФС заблокировала счета в связи с переходом на единый казначейский счет.


// facebook

С 18 марта таможни Харькова начали работать по «Единому казначейскому счету» (ЕКС), то есть по новой системе проведения таможенных платежей: с этого времени предприятия смогут перечислять авансовые платежи исключительно на единый счет, а аккаунты таможен с сегодняшнего дня заблокированы, сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Таким нововведением чиновники хотят существенно упростить таможенные процедуры, сократить время таможенного оформления товаров и позволить субъектам внешнеэкономической деятельности свободно выбирать место оформления, так как средства будут учитываться на одной карточке – личном счете.

Перед тем как внедрить новый порядок ГФС провела пилотный проект, и заверила, что тест прошел успешно: по его результатам, на единый счет зачитано уже свыше 5,5 млрд. грн. средств авансовых платежей и пересчитано в госбюджет почти 3,4 млрд. грн. Также чиновники уверяют, что за время пилотного проекта никаких беспричинных задержек при таможенном оформлении не было. Поддерживает инициативы и бизнес.

 

Источник:   ГФС Украины
 Тэги:  таможня, харьков, счет, средства, перечисления. единый, казначейство
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.03 Криминал и происшествия В Гоптовке задержали очередную партию тары, не соответствующей украинским стандартам, которую пытались ввезти из России 11.03 Экономика и промышленность Харьковская таможня, перед официальным разделением с налоговой, ожидаемо отчиталась об увеличении сборов 06.03 Власть Харьковскую налоговую и таможню теперь окончательно разделят
 
 

Видео

За месяц работы инспекции по паркованию вынесено 425 постановлений
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 