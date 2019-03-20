20.03.2019 09:09

Харьковский судья не прошел оценивание: ВККС рекомендует его уволить

На «экзаменах» в ВККС еще трое харьковских служителей Фемиды прошли аттестацию, и одну кандидатуру сняли с рассмотрения.



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Высшая квалификационная комиссия судей будет рекомендовать уволить служителя Фемиды из Харькова. О результатах оценивания сообщили на сайте ВККС.

18 марта во время собеседований подтвердили соответствие занимаемой должности Яна Макаренко из Харьковского апелляционного административного суда, а также Ирина Грищенко из Дзержинского и Виктор Викторов из Ленинского райсудов.

Кандидатуру «хозяйственника» Ивана Жигалкина сняли с рассмотрения в связи с прекращением квалификационного оценивания. А вот Виталий Бондаренко из Ленинского райсуда не смог набрать необходимое количество баллов, в связи с чем ВККС будет подавать рекомендации о его увольнении.

Всего оценивание проходили 35 служителей Фемиды.