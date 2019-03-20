Главная Новости Власть Харьковский судья не прошел оценивание: ВККС рекомендует его уволить
20.03.2019  09:09   

Харьковский судья не прошел оценивание: ВККС рекомендует его уволить

На «экзаменах» в ВККС еще трое харьковских служителей Фемиды прошли аттестацию, и одну кандидатуру сняли с рассмотрения.


// facebook

Высшая квалификационная комиссия судей будет рекомендовать уволить служителя Фемиды из Харькова. О результатах оценивания сообщили на сайте ВККС.

18 марта во время собеседований подтвердили соответствие занимаемой должности Яна Макаренко из Харьковского апелляционного административного суда, а также Ирина Грищенко из Дзержинского и Виктор Викторов из Ленинского райсудов.

Кандидатуру «хозяйственника» Ивана Жигалкина сняли с рассмотрения в связи с прекращением квалификационного оценивания. А вот Виталий Бондаренко из Ленинского райсуда не смог набрать необходимое количество баллов, в связи с чем ВККС будет подавать рекомендации о его увольнении.

Всего оценивание проходили 35 служителей Фемиды.

Источник:   ВККСУ
 Тэги:  судья, оценивание, харьков, комиссия, аттестация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 Криминал и происшествия В Киеве под зданием ВККСУ напали на судью хозсуда Харьковской области (ФОТО) 04.03 Власть ВККС направила в Харьков судейский десант, для улучшения правового поля 13.12 Криминал и происшествия Судья, который «помог» коррупционеру избежать ответственности, получил выговор
 
 

Видео

В полиции проверяют законность получения материальной помощи от мэрии
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 