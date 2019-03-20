Харьковоблэнерго обвинили в злоупотреблениях

Антимонопольный комитет Украины обвинил энергетиков в злоупотреблении монополией и «выписал рекомендации».
По данным АМКУ, акционерное общество «Харьковоблэнерго» не согласовало электропоставщикам сообщение на заявленный объем покупки электрической энергии на оптовом рынке в установленные сроки. Такие действия, по мнению антимонопольного органа, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, а именно является злоупотребление монопольным положением.
«Харьковоблэнерго» предоставлены обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить нарушение, а также устранить причины его возникновения.
При этом в АКУ отметили, что акционерное общество выполнило предыдущие рекомендации «относительно прекращения действий, которые заключались в необоснованном отказе в поставке электрической энергии к объектам субъектов хозяйствования».
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