20.03.2019 13:13

Харьковскую таможню и налоговую окончательно поделили – на развод предоставили 7 дней

Гройсман подписал постановление об утверждении положений о Государственной налоговой и Государственной таможенной службы.



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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление об утверждении положений о Государственной налоговой и Государственной таможенной службы. Документ обнародован на сайте Кабинета Министров Украины.

Следующий этап реформы - Правительство в 7-дневный срок после обнародования Положений должен одобрить распоряжение об объявлении двух конкурсов на головы ДПС и ДМС.

Конкурс будет проводить Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

Как сообщал УНН , правительство утвердило положение , что урегулирует порядок деятельности Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

Напомним, 18 декабря прошлого года Кабинет министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы, в результате которой будет создана Государственная налоговая и Государственная таможенная служба.