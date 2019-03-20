Главная Новости Власть Харьковскую таможню и налоговую окончательно поделили – на развод предоставили 7 дней
20.03.2019  13:13   

Харьковскую таможню и налоговую окончательно поделили – на развод предоставили 7 дней

Гройсман подписал постановление об утверждении положений о Государственной налоговой и Государственной таможенной службы.


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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление об утверждении положений о Государственной налоговой и Государственной таможенной службы. Документ обнародован на сайте Кабинета Министров Украины.

Следующий этап реформы - Правительство в 7-дневный срок после обнародования Положений должен одобрить распоряжение об объявлении двух конкурсов на головы ДПС и ДМС.

Конкурс будет проводить Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

Как сообщал УНН , правительство утвердило положение , что урегулирует порядок деятельности Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

Напомним, 18 декабря прошлого года Кабинет министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы, в результате которой будет создана Государственная налоговая и Государственная таможенная служба.

Источник:   УНН
 Тэги:  таможня пограничники, руководство, харьков, платежи
 
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