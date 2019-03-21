21.03.2019 10:41

В Харькове избрали почетного президента дипломатического клуба

Заседание Харьковского дипломатического клуба прошло 20 марта, в Почетном консульстве Грузии.



://city.kharkov.ua

В нем приняли участие представители консульских учреждений и иностранных представительств, в частности, Грузии, Франции, Армении, Турции, Польши и др., высших учебных учреждений и Харьковского городского совета. Новым Почетным президентом Харьковского дипломатического клуба был избран Генеральный консул Республики Польша в городе Харькове Януш Яблонский.

Как сообщил директор Департамента международного сотрудничества горсовета Виктор Рудь, несколько лет назад эти обязанности выполнял его предшественник Ян Гранат. Теперь, с учетом работы, которую проводит Генконсульство Польши под руководством Януша Яблонского, было решено присвоить это звание ему.

По словам директора департамента, сейчас в Харькове работают 13 консульств разных стран. За последние годы был совершен большой прорыв в этой работе, к которой подключились представители бизнеса и науки. Дипломатический клуб – это добровольное объединение, в заседании которого могут принимать участие не только дипломаты, но и представители различных организаций, в частности, Молодежного совета при Харьковском городском голове и слушатели Школы молодого дипломата. Основная цель деятельности клуба – популяризация города Харькова и развитие международного сотрудничества.

«Сегодня очень интересный день, мы возрождаем деятельность нашего дипломатического клуба. Сейчас в Харькове реализуется проект «Харьков дипломатический». Мы за него взялись, потому что наш город заслуживает того, чтобы о нем узнали – о его архитектуре, о людях, о тех, кто создавал наш прекрасный город, о его молодежи. Цель проекта - максимально привлечь дипломатов к нашей общественной жизни, показать им строящийся метрополитен, наши учебные учреждения, рассказать об истории города», - отметил Виктор Рудь. Он также сообщил, что заседания клуба будут проводиться ориентировочно раз в квартал.



В свою очередь Януш Яблонский отметил, что Польша открыта к новому сотрудничеству, и заседания клуба будут способствовать улучшению взаимоотношений между различными учреждениями и представительствами.



«Харьков - это очень хороший город, центр культуры и науки Украины. Надеюсь, что наше сотрудничество будет способствовать развитию наших культур, экономических и других отношений», - сказал Генеральный консул Республики Польша в Харькове.

В рамках заседания харьковский фотохудожник Владимир Оглоблин представил выставку «Грузия: далекая и близкая». Также состоялась презентация альбома «Госпром. История одного здания» и совместного проекта Почетного консульства Республики Армения в Харьковской и Сумской областях и Харьковского национального университета радиоэлектроники «IT академия», которую планируют открыть 9 апреля.