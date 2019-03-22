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22.03.2019  12:31   

Полицейский десант в субботу отправится на Металлист

23 марта в 18:00 в Харькове состоится матч между командами «Металлист-1925» и «Днепр».


// Нацполиция

По данным Нацполиции, спортивное мероприятие посетят до 10 000 болельщиков.

Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 650 работников Нацполиции и 200 военнослужащих Нацгвардии.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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