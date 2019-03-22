Полицейский десант в субботу отправится на Металлист

23 марта в 18:00 в Харькове состоится матч между командами «Металлист-1925» и «Днепр».
По данным Нацполиции, спортивное мероприятие посетят до 10 000 болельщиков.
Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 650 работников Нацполиции и 200 военнослужащих Нацгвардии.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний рабочий день недели будет пасмурным и дождливым. Утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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