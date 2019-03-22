22.03.2019 12:31

Полицейский десант в субботу отправится на Металлист

23 марта в 18:00 в Харькове состоится матч между командами «Металлист-1925» и «Днепр».



// Нацполиция

По данным Нацполиции, спортивное мероприятие посетят до 10 000 болельщиков.

Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 650 работников Нацполиции и 200 военнослужащих Нацгвардии.



Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.