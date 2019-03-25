Пенсионерам рассказали, когда ждать доплаты в 1205 гривен

В апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1,205 тысяч гривен
Об этом сказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко на брифинге в пятницу, передает «Укринформ».
«С апреля месяца начнем выплачивать вторую часть единовременной выплаты», — сказала Ковпашко.
Она подчеркнула, что единовременная доплата к пенсии в сумме 2,410 тысяч гривен выплачивается пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет — женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает суммы 1,669 тысяч гривен, что составляет 40% от минимальной заработной платы 4,173 тысяч гривен.
Ковпашко уточнила, что эта выплата производится двумя равными частями — по 1,205 тысяч гривен в марте и апреле.
«Кроме того, хочу обратить внимание, что выписано четко в постановлении, что эта единовременная выплата абсолютно никак не повлияет на доход пенсионеров, которые получают определенные льготы, имея соответствующий статус. И она не повлияет на тех, кто получает субсидии», — подчеркнула Ковпашко.
В то же время она напомнила, что перерасчет пенсий проведен 10,2 млн граждан, в результате чего размер пенсии повышен 8,97 млн пенсионеров.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
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