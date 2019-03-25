25.03.2019 16:20

Пенсионерам рассказали, когда ждать доплаты в 1205 гривен

В апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1,205 тысяч гривен



Фото: sud.ua

Об этом сказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко на брифинге в пятницу, передает «Укринформ».

«С апреля месяца начнем выплачивать вторую часть единовременной выплаты», — сказала Ковпашко.

Она подчеркнула, что единовременная доплата к пенсии в сумме 2,410 тысяч гривен выплачивается пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет — женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает суммы 1,669 тысяч гривен, что составляет 40% от минимальной заработной платы 4,173 тысяч гривен.

Ковпашко уточнила, что эта выплата производится двумя равными частями — по 1,205 тысяч гривен в марте и апреле.

«Кроме того, хочу обратить внимание, что выписано четко в постановлении, что эта единовременная выплата абсолютно никак не повлияет на доход пенсионеров, которые получают определенные льготы, имея соответствующий статус. И она не повлияет на тех, кто получает субсидии», — подчеркнула Ковпашко.

В то же время она напомнила, что перерасчет пенсий проведен 10,2 млн граждан, в результате чего размер пенсии повышен 8,97 млн пенсионеров.