В день выборов Президента харьковские суды будут работать круглосуточно

Районные городские суды должны обеспечить оперативное рассмотрение всех жалоб – министр юстиции.
Накануне дня выборов Президента Украины, в день голосования 31 марта и после него Харьковские городские суды будут работать в специальном режиме, то есть круглосуточно, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.
«Суды, так же как и все избирательные комиссии и до дня голосования и в день выборов будут голосовать в специальном режиме. В день выборов – круглосуточно, потому наш закон предусматривает ряд категорий жалоб, которые подаются участниками избирательного процесса, которые должны быть рассмотрены безотлагательно», — рассказал Петренко на брифинге в понедельник в Киеве.
По его словам, в настоящее время Государственная судебная администрация организовывает работу всех судов в стране так, чтобы они обеспечили оперативное и своевременное рассмотрение всех жалоб, которые определены законодательством в рамках проведения избирательного процесса.
«Убежден, что как и на прошлых выборах, когда суды работали в усиленном режиме, так и в этот раз государство обеспечить защиту прав граждан и возможность воспользоваться правом на судебную защиту – будь-то избиратель, будь-то участник избирательного процесса», — отметил министр.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью будет идти дождь. Днем – небольшой дождь.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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