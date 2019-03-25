25.03.2019 16:40

В день выборов Президента харьковские суды будут работать круглосуточно

Районные городские суды должны обеспечить оперативное рассмотрение всех жалоб – министр юстиции.



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Накануне дня выборов Президента Украины, в день голосования 31 марта и после него Харьковские городские суды будут работать в специальном режиме, то есть круглосуточно, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Суды, так же как и все избирательные комиссии и до дня голосования и в день выборов будут голосовать в специальном режиме. В день выборов – круглосуточно, потому наш закон предусматривает ряд категорий жалоб, которые подаются участниками избирательного процесса, которые должны быть рассмотрены безотлагательно», — рассказал Петренко на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, в настоящее время Государственная судебная администрация организовывает работу всех судов в стране так, чтобы они обеспечили оперативное и своевременное рассмотрение всех жалоб, которые определены законодательством в рамках проведения избирательного процесса.

«Убежден, что как и на прошлых выборах, когда суды работали в усиленном режиме, так и в этот раз государство обеспечить защиту прав граждан и возможность воспользоваться правом на судебную защиту – будь-то избиратель, будь-то участник избирательного процесса», — отметил министр.