27.03.2019 13:54

Отследив объемы подготовки будущих абитуриентов к ЗНО - фискалы решили взяться за репетиторов и преподавателей харьковских ВУЗов (ФОТО)

Для действующих и «потенциальных» репетиторов проводят профилактические беседы до начала проверок незадекларированных доходов.



://kh.sfs.gov.ua

Если преподаватель, который предоставляет услуги репетиторства, не является физлицом-предпринимателем, он обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и уплатить налог (сбор) с таких доходов. Об этом рассказали в ГФС.

Что это значит

· Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2018 год репетиторам надо подать до 2 мая 2019 года по месту налогового адреса (регистрации) или онлайн с использованием электронной подписи

Сколько нужно платить

· Доходы от репетиторства облагаются налогом на доходы физлиц по ставке 18%. Также из указанных доходов отчисляется военный сбор по ставке 1,5%.

Сумму налоговых обязательств по налогу на доходы физлиц и военного сбора репетиторы должны уплатить до 1 августа 2019 года.

В ГФС уточняют, что под понятием «репетиторство» имеется в виду: подготовка детей к школе, поступлению в учебные заведения, независимому тестированию, обучение по любым предметам, написание рефератов, выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ и др.

На своей странице Харьковские налоговики разместили профилактическую беседу с преподавателями Института финансов по вопросам кампании декларирования. «Сейчас продолжается кампания декларирования доходов, полученных в прошлом году. В связи с этим, у граждан возникает много вопросов относительно доходов, которые нужно задекларировать, сроков декларирования или правильности заполнения декларации об имущественном состоянии и доходах» - говорится в сообщении. Поэтому в рамках указанной Кампании среди преподавателей ведется разъяснительная работа и даются рекомендации о необходимости декларирования полученных доходов.

Преподавателям рассказали об основных случаи декларирования доходов, которые чаще всего возникают у граждан. Это, в частности, в случае получения наследства, продажи имущества - авто или квартиры, и тому подобное. Кроме того, налоговики акцентировали внимание, что получая дополнительные доходы, связанные с преподавательской деятельностью, например от предоставления репетиторских услуг, также необходимо предоставить декларацию.

Рассказали специалисты фискальной службы и о возможности получения налоговой льготы. Ознакомили с перечнем условий, при соблюдении которых, гражданин имеет право на налоговую скидку.

Разъяснительная работа относительно декларирования доходе продолжается. Специалистами управления коммуникаций ГУ ГФС в Харьковской области запланирован ряд выездных встреч с различными категориями граждан. Среди них - спортсмены, учителя, представители органов местного самоуправления.