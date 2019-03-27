Отследив объемы подготовки будущих абитуриентов к ЗНО - фискалы решили взяться за репетиторов и преподавателей харьковских ВУЗов (ФОТО)

Для действующих и «потенциальных» репетиторов проводят профилактические беседы до начала проверок незадекларированных доходов.
Если преподаватель, который предоставляет услуги репетиторства, не является физлицом-предпринимателем, он обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и уплатить налог (сбор) с таких доходов. Об этом рассказали в ГФС.
· Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2018 год репетиторам надо подать до 2 мая 2019 года по месту налогового адреса (регистрации) или онлайн с использованием электронной подписи
· Доходы от репетиторства облагаются налогом на доходы физлиц по ставке 18%. Также из указанных доходов отчисляется военный сбор по ставке 1,5%.
Сумму налоговых обязательств по налогу на доходы физлиц и военного сбора репетиторы должны уплатить до 1 августа 2019 года.
В ГФС уточняют, что под понятием «репетиторство» имеется в виду: подготовка детей к школе, поступлению в учебные заведения, независимому тестированию, обучение по любым предметам, написание рефератов, выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ и др.
На своей странице Харьковские налоговики разместили профилактическую беседу с преподавателями Института финансов по вопросам кампании декларирования. «Сейчас продолжается кампания декларирования доходов, полученных в прошлом году. В связи с этим, у граждан возникает много вопросов относительно доходов, которые нужно задекларировать, сроков декларирования или правильности заполнения декларации об имущественном состоянии и доходах» - говорится в сообщении. Поэтому в рамках указанной Кампании среди преподавателей ведется разъяснительная работа и даются рекомендации о необходимости декларирования полученных доходов.
Преподавателям рассказали об основных случаи декларирования доходов, которые чаще всего возникают у граждан. Это, в частности, в случае получения наследства, продажи имущества - авто или квартиры, и тому подобное. Кроме того, налоговики акцентировали внимание, что получая дополнительные доходы, связанные с преподавательской деятельностью, например от предоставления репетиторских услуг, также необходимо предоставить декларацию.
Рассказали специалисты фискальной службы и о возможности получения налоговой льготы. Ознакомили с перечнем условий, при соблюдении которых, гражданин имеет право на налоговую скидку.
Разъяснительная работа относительно декларирования доходе продолжается. Специалистами управления коммуникаций ГУ ГФС в Харьковской области запланирован ряд выездных встреч с различными категориями граждан. Среди них - спортсмены, учителя, представители органов местного самоуправления.
день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Главное – проверять информацию и не действовать по наитию, такая тактика принесет хорошие плоды.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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