Харьков первым среди украинских городов подключился к системе электронной идентификации

Всеукраинская интегрированная система электронной идентификации личности id.gov.ua уже доступна на Портале электронных сервисов города Харькова.
Об этом сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.
По его словам, теперь на Портале электронных сервисов Харькова доступны все виды электронной идентификации личности, зарегистрированные в Украине, – цифровая подпись, Bank ID и Mobile ID всех украинских мобильных операторов. При этом государство гарантирует пользователям системы безопасности и защиту персональных данных.
Напомним, на Портале электронных сервисов Харькова в режиме онлайн также доступны такие услуги, как получение справки о составе семьи, справки о регистрации места проживания, заказ технического паспорта БТИ.
день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Главное – проверять информацию и не действовать по наитию, такая тактика принесет хорошие плоды.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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