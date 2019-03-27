27.03.2019 14:57

Харьков первым среди украинских городов подключился к системе электронной идентификации

Всеукраинская интегрированная система электронной идентификации личности id.gov.ua уже доступна на Портале электронных сервисов города Харькова.



//censor.net.ua

Об этом сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

По его словам, теперь на Портале электронных сервисов Харькова доступны все виды электронной идентификации личности, зарегистрированные в Украине, – цифровая подпись, Bank ID и Mobile ID всех украинских мобильных операторов. При этом государство гарантирует пользователям системы безопасности и защиту персональных данных.



Напомним, на Портале электронных сервисов Харькова в режиме онлайн также доступны такие услуги, как получение справки о составе семьи, справки о регистрации места проживания, заказ технического паспорта БТИ.