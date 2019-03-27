Главная Новости Власть Харьков первым среди украинских городов подключился к системе электронной идентификации
27.03.2019  14:57   

Харьков первым среди украинских городов подключился к системе электронной идентификации

Всеукраинская интегрированная система электронной идентификации личности id.gov.ua уже доступна на Портале электронных сервисов города Харькова.


//censor.net.ua

Об этом сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

По его словам, теперь на Портале электронных сервисов Харькова доступны все виды электронной идентификации личности, зарегистрированные в Украине, – цифровая подпись, Bank ID и Mobile ID всех украинских мобильных операторов. При этом государство гарантирует пользователям системы безопасности и защиту персональных данных.

Напомним, на Портале электронных сервисов Харькова в режиме онлайн также доступны такие услуги, как получение справки о составе семьи, справки о регистрации места проживания, заказ технического паспорта БТИ.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  идентификация, электронные сервисы, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Девочка спасла выброшенного, словно мусор, щенка. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 