27.03.2019 15:15

НКРЕКП призывает Харьковгаз к цивилизованной работе на рынке природного газа и не тратиться на обжалование штрафов

Основанием для принятия такого решения стала не «политизация», а новая волна многочисленных жалоб бытовых потребителей на действия операторов ГРМ - говорится в сообщении регулятора.



// facebook

26 марта на открытом заседании НКРЕКП были рассмотрены акты внеплановой проверки ОАО «Харьковгаз», которыми зафиксировано совершение незаконных действий, которые заключались в доначислении бытовым потребителям дополнительных объемов природного газа.

Основанием для проведения внеплановых проверок и в дальнейшем принятия решения о применении штрафных санкций были обращения бытовых потребителей по операторами ГРМ объемов природного газа, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям.

При этом, на основании соответствующего обращения НКРЕКП Государственной регуляторной службой Украины, было предоставлено согласие на проведение такого внепланового мероприятия контроля.

Результатом рассмотрения нарушений, как и предыдущим разбирательствам, было наложение максимально возможных штрафов и обязательства к 12 апреля 2019 осуществить перечисление объемов потребленного газа на основании данных счетчиков природного газа бытовых потребителей.

В ответ на заявление Харьковгаза о «политизации» доначислений в заявлении НКРЕКП подчеркивается, что «Важнейшим фактом является то, что фактические объемы ПТЗ указанных операторов ГРМ (в состав которых входят и удельные потери природного газа при приведении к стандартным условиям), отнесены к себестоимости и оплачены потребителями, согласно их же отчетности (!), За последние два года ни разу не превышали объемы ПТЗ, которые включены в тариф.»