Главная Новости Власть НКРЕКП призывает Харьковгаз к цивилизованной работе на рынке природного газа и не тратиться на обжалование штрафов
27.03.2019  15:15   

НКРЕКП призывает Харьковгаз к цивилизованной работе на рынке природного газа и не тратиться на обжалование штрафов

Основанием для принятия такого решения стала не «политизация», а новая волна многочисленных жалоб бытовых потребителей на действия операторов ГРМ - говорится в сообщении регулятора.


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26 марта на открытом заседании НКРЕКП  были рассмотрены акты внеплановой проверки ОАО «Харьковгаз», которыми зафиксировано совершение незаконных действий, которые заключались в доначислении бытовым потребителям дополнительных объемов природного газа.

Основанием для проведения внеплановых проверок и в дальнейшем принятия решения о применении штрафных санкций были обращения бытовых потребителей по операторами ГРМ объемов природного газа, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям.

При этом, на основании соответствующего обращения НКРЕКП Государственной регуляторной службой Украины, было предоставлено согласие на проведение такого внепланового мероприятия контроля.

Результатом рассмотрения нарушений, как и предыдущим разбирательствам, было наложение максимально возможных штрафов и обязательства к 12 апреля 2019 осуществить перечисление объемов потребленного газа на основании данных счетчиков природного газа бытовых потребителей.

В ответ на заявление Харьковгаза о «политизации» доначислений в заявлении НКРЕКП подчеркивается, что «Важнейшим фактом является то, что фактические объемы ПТЗ указанных операторов ГРМ (в состав которых входят и удельные потери природного газа при приведении к стандартным условиям), отнесены к себестоимости и оплачены потребителями, согласно их же отчетности (!), За последние два года ни разу не превышали объемы ПТЗ, которые включены в тариф.»

Источник:   НКРЕКП
 Тэги:  газ, харьков, счетчик. накручивание, платежки, долги
 
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