27.03.2019 17:19

Геннадий Кернес: В харьковском электротранспорте действуют новые тарифы

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал не нагнетать обстановку вокруг новых тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях, которые были оспорены в судах.



//city.kharkov.ua

Во время заседания исполкома Харьковского городского совета сегодня, 27 марта, Геннадий Кернес озвучил позицию городской власти по этому вопросу.

«Харьковский горсовет и его исполнительные органы работают строго в действующем законодательном поле. Никто из нас не собирается нарушать законы, тем более, если это может повлечь за собой уголовное преследование тех или иных наших сотрудников. Сейчас мы ждем разъяснения суда, который утвердил постановление по тарифам на проезд в транспорте. Когда у нас будет это разъяснение, то посмотрим, что там сказано», - отметил Геннадий Кернес.

Также городской голова обратился к инициаторам протестных действий, направленных на дестабилизацию работы пассажирского электротранспорта и запугивание работников транспортных коммунальных предприятий.

«Я бы попросил желающих дестабилизировать обстановку в Харькове этого не делать. Несмотря ни на что, транспорт в городе работал и будет работать. И работать он будет по тому тарифу, который есть на сегодняшний день, который подтвержден решениями как исполкома, так и сессии горсовета», - подчеркнул Геннадий Кернес.