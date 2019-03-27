27.03.2019 19:12

Игорь Терехов: Это будет первый пилотный проект такого масштаба в Украине

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 27 марта, провел встречу со старшим специалистом Департамента транспорта Европейского инвестиционного банка Иштваном Хайцингером.



//city.kharkov.ua

В рамках встречи стороны обсудили четыре проекта, которые на сегодняшний день реализуются городской властью совместно с ЕИБ. В их числе: строительство двух новых станций метро в сторону аэропорта и электродепо на Алексеевке, а также закупка новых современных вагонов для метрополитена, на эти проекты инвесторы выделяют 160 млн евро. Кроме того, за кредитные средства ЕИБ в размере 10 млн евро для города будут закуплены новые троллейбусы. По словам Игоря Терехова, этот проект находится на завершающей стадии согласования в Министерстве финансов Украины, и новый подвижной состав для КП «Троллейбусное депо №3» планируется закупить уже в январе 2020 года.

Однако главной темой сегодняшней встречи стал новый совместный с ЕИБ проект - создание в Харькове системы «Безопасный город».

«Для города это очень важный проект, поскольку Харьков является приграничным городом с зоной операции Объединенных Сил. Это будет первый пилотный проект такого масштаба в Украине. Сегодня мы приступаем к активной фазе его реализации, и для нас очень важно, чтобы партнером по этому проекту был Европейский инвестиционный банк», - отметил Игорь Терехов.

Важность нового проекта, в свою очередь, подчеркнули и инвесторы. «Украина - первая страна в мире, где мы финансируем подобные проекты. Не было еще банка, который бы финансировал проект безопасности дорог в городах. Поэтому для нас он тоже важен, чтобы показать, что не только в Европе есть такие хорошие города, которые реализуют эти идеи», - подчеркнул Иштван Хайцингер.

В ходе встречи стороны договорились, что на реализацию проекта «Безопасный город» ЕИБ выделит Харькову 21 млн евро.

Напомним, что внедрение в Харькове системы «Безопасный город» предполагает установку камер видеонаблюдения по всему городу, в том числе и на дорогах, а также строительство Ситуационного центра в районе аэропорта, где будут работать все службы, в том числе ГСЧС, полиция, скорая помощь, коммунальные предприятия, «Харьковгоргаз» и пр. Начать строительство центра планируется в 2020 году.