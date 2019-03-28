28.03.2019 13:15

Харьковским фискалам не дают покоя «призовые» и награды спортсменов-чемпионов (ФОТО)

На днях налоговики встретились с коллективом Харьковской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» чтоб напомнить об обязательном декларировании призовых.



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Это одна из старейших спортивных организаций динамовского общества в Украине, в этом году отметит 95-летие своего создания.

Среди коллектива заслуженные тренеры, воспитывали известных спортсменов - заслуженный мастер спорта Украины по стрельбе из лука, многоразовый чемаион Виктор Рубан, пловчини - синхронисткы Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, заслуженный мастер по велоспорту Андрей Винокуров и другие.

Комиссией по делам молодежи и спорта ХОГА они определены лучшими спортсменами 2018 года. Коллектив собрал заместитель председателя ХОО ФСО «Динамо» Василий Гурьев, который в частности отметил, что он лично и вся команда спортивного общества поддерживает патриотический настрой украинских спортсменов по выполнению обязанности декларирования своих доходов.

Во время встречи специалисты службы рассказали, какие категории граждан должны предоставлять декларацию и какие доходы нужно задекларировать.

Отдельно остановились на возможности воспользоваться налоговой скидкой, рассказали в каких случаях она предоставляется, и какие документы нужны для того, чтобы ее получить.

На встрече было затронуто много вопросов налогообложения отдельных видов доходов, которые получают спортсмены, в частности, вознаграждения, премии, дополнительные блага и тому подобное. Присутствующие приняли во внимание все разъяснения и выразили благодарность налоговикам за информацию, обязательно им пригодится.