28.03.2019 13:47

Харьковские фискалы опубликовали перечень элитных авто, за которые уплачено 17 800 000 грн транспортного налога с начала года

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма уплаченного налога выросла на 3, 7 млн. грн., или на 26%.



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В феврале в бюджет поступило 8,8 млн грн, что на 1,4 млн грн., или почти на 19% больше поступлений февраля 2018.

Чаще всего физические лица платили транспортный налог за автомобили таких марок, как MERCEDES-BENZ, BMW, LEXUS, AUDI, LAND ROVER, RANGE ROVER.

Напомним, что объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Ставка транспортного налога составляет 25 000 гривен в год.