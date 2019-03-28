Главная Новости Власть Харьковские фискалы опубликовали перечень элитных авто, за которые уплачено 17 800 000 грн транспортного налога с начала года
28.03.2019  13:47   

Харьковские фискалы опубликовали перечень элитных авто, за которые уплачено 17 800 000 грн транспортного налога с начала года

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма уплаченного налога выросла на 3, 7 млн. грн., или на 26%.


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В феврале в бюджет поступило 8,8 млн грн, что на 1,4 млн грн., или почти на 19% больше поступлений февраля 2018.

Чаще всего физические лица платили транспортный налог за автомобили таких марок, как MERCEDES-BENZ, BMW, LEXUS, AUDI, LAND ROVER, RANGE ROVER.

Напомним, что объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Ставка транспортного налога составляет 25 000 гривен в год.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  авто, налог, харьков, фискалы, растаможка, транспортный
 
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