Харьковские фискалы опубликовали перечень элитных авто, за которые уплачено 17 800 000 грн транспортного налога с начала года

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма уплаченного налога выросла на 3, 7 млн. грн., или на 26%.
В феврале в бюджет поступило 8,8 млн грн, что на 1,4 млн грн., или почти на 19% больше поступлений февраля 2018.
Чаще всего физические лица платили транспортный налог за автомобили таких марок, как MERCEDES-BENZ, BMW, LEXUS, AUDI, LAND ROVER, RANGE ROVER.
Напомним, что объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Ставка транспортного налога составляет 25 000 гривен в год.
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
И солнышко, и тучки – в четверг будет пасмурно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают.
По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье.
влажн.:
давл.:
ветер: