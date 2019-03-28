28.03.2019 15:19

Игорь Терехов встретился с представителями Мирового банка (ФОТО)

Встреча была посвящена проекту реструктуризации системы теплоснабжения в Харькове.



//city.kharkov.ua

Во встрече приняли участие главный специалист по вопросам энергетики Мирового банка Санду Гидирим, старший финансовый аналитик Мирового банка Фабрис Бартолет, а также руководство КП «Харьковские тепловые сети».

Как отметил Игорь Терехов, при подготовке к новому отопительному сезону в городе будет увеличено количество участков, где будет проведена перекладка магистральных трубопроводов. Также особое внимание будет уделено ремонту внутриквартальных сетей.

«Мы видим те недостатки, которые имеют «Харьковские теплосети» в процессе подготовки и проведения отопительного сезона. Все проблемные места, которые сегодня существуют в городе в сфере системы теплоснабжения, мы знаем, и все они у нас на учете. Сегодня подготовлена необходимая документация, в соответствии с требованиями Мирового банка, для проведения тендера на закупку труб для перекладки магистральных трубопроводов и внутриквартальных сетей», - сообщил Игорь Терехов.

Отметим, что замена теплосетей – одна из составляющих масштабного совместного с Мировым банком проекта по реструктуризации всей системы теплоснабжения в Харькове. Проект включает реконструкцию 10 крупных котелен города, установку в жилых домах приборов учета тепловой энергии и оптимизацию работы КП «ХТС». Также, по словам Игоря Терехова, на завершающей стадии строительство когенерационной станции на котельной Салтовского жилого массива. Установка позволит значительно экономить на потреблении газа, а также вырабатывать электроэнергию для нужд котельной.

«Реализация наших совместных проектов направлена прежде всего на то, чтобы жители города получили справедливый учет поставляемой тепловой энергии и в Харькове повысилось качество предоставляемых услуг по теплоснабжению», - подчеркнул Игорь Терехов.

В свою очередь инвесторы отметили позитивные итоги промежуточной работы над проектом, в частности, улучшение организации работы на КП «ХТС», а также выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с городской властью в сфере реструктуризации системы теплоснабжения.

«Я хочу поблагодарить руководство города за поддержку этого проекта. Мы имеем положительную оценку по итогам работы над предыдущим проектом по реконструкции, восстановлению и капитальному ремонту теплосетей. Мы видим, что вы хотите не только успешно реализовать отдельные проекты, но и в целом усовершенствовать систему теплоснабжения и работу предприятия», - сказал Фабрис Бартолет.

«В этом году городской совет увеличил количество локаций КП «ХТС» для инвестиций. Это нас очень радует и является важным аргументом того, что город реально помогает своему предприятию и болеет за этот проект и судьбу всего теплоснабжения в Харькове. Мы готовы работать с вами и в дальнейшем, и для этого нам необходимо показать солидную концепцию того, как мы видим развитие системы теплоснабжения в Харькове», - подчеркнул Санду Гидирим.

После официальной встречи делегация Мирового банка ознакомится с ходом выполнения работ на объектах теплоснабжения, на которых проводится реконструкция, а также посетит КП «Харьковские тепловые сети».