28.03.2019 18:49

Геннадий Кернес: Молодежь должна знать, что у нее есть будущее

Представители Молодежного совета при Одесском городском голове сегодня, 28 марта, приехали в Харьков для обмена опытом.



//city.kharkov.ua

Во встрече молодежных советов двух городов приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес, его заместители, руководители профильных департаментов, депутаты горсовета.

«Молодежная политика должна быть направлена на то, чтобы молодежь знала, что у нее есть будущее, что у нее есть поддержка. Именно так мы стараемся выстраивать молодежную политику в Харькове. Наш город - это студенческая столица, здесь учатся почти 200 тысяч студентов, а всего проживают около 400 тысяч молодых людей. В Харькове молодежь очень креативная и энергичная. Все ее идеи и созидательную энергию мы направляем в позитивное русло, на конкретный результат», - отметил Геннадий Кернес.

Как рассказала председатель Молодежного совета при Одесском городском голове Кристина Шовкун, их молодежный совет - самый первый в Украине, поскольку был создан еще в 2004 году. Тем не менее, одесситы готовы учиться у харьковчан, которые в таком формате работают всего три с половиной года. Кстати, если в одесском молодежном совете насчитывается 60 человек, то в харьковском - более 200.

«Нам уже 15 лет, и совсем недавно у нас был сформирован шестой созыв молодежного совета. Но мы все равно приехали поучиться у Харькова - города, который стремительно развивается и молодежная политика которого находится на высоте», - подчеркнула Кристина Шовкун.

Председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаил Лазарев рассказал гостям об итогах работы в 2018 году. Он обратил внимание на то, что 95% проектов были реализованы за внебюджетные средства, а именно - за счет частных компаний, доноров и с помощью грантов.

«У нас молодежный совет стал действенным инструментом привлечения в город ресурсов и их преумножения. Для нас самих это также большой опыт, который пригодится в будущей профессиональной деятельности», - отметил Михаил Лазарев.

Сегодня гости из Одессы посетили «Офис реформ Харькова», КП «БТИ» и Харьковский горсовет, а завтра они побывают в саду им. Шевченко, в парке им. Горького, Региональном центре услуг, «Ландау-центр» и Центре гендерной культуры.

На следующей неделе представители Молодежного совета при Харьковском городском голове поедут в Одессу с ответным визитом.