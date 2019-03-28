28.03.2019 19:53

Геннадий Кернес провел прием работников образования

С жалобами и предложениями на встречу пришли сотрудники детских садов, а также общеобразовательных, спортивных и специализированных школ Киевского района Харькова.



//city.kharkov.ua

28 марта Харьковский городской голова провел личный прием работников коммунальных учреждений образования, работающих в Киевском районе Харькова. Более 50 человек обратились с заявлениями на решение материально-технических проблем в школах и детских садах, а также за индивидуальной помощью, такой как организация и оплата лечения, предоставление жилья, ремонт дорог и домов коммунальной собственности.

Мемориальная доска погибшему в АТО харьковчанину Артуру Силко будет установлена на здании школы №158. С предложением почтить таким образом память выпускника пришла на прием замдиректора школы Наталья Склема.

По обращению преподавателей в программу восстановления стадионов внесены три школы - №17, 52 и 158, причем в последней работы начнутся уже в этом году. Реконструкция предусматривает полное обновление всего стадиона: строительство футбольного поля, беговой дорожки, площадок для других командных игр, установку тренажерных комплексов, теннисных столов и т.д. Новые стадионы, традиционно, ограждаются и освещаются, при этом они доступны местным жителям для занятий спортом.

Екатерина Кравцова, воспитатель детского сада №123 на поселке Жуковского, инициирует восстановление бассейна, который не работает уже 24 года. По словам директора Департамента образования Ольги Деменко, многие харьковские родители просят отремонтировать старые бассейны там, где они предусмотрены в проектах зданий. Геннадий Кернес поручил начать проектные работы в указанном детсаду, учитывая современные требования к безопасности и технологии строительства и энергосбережения.

Ряд заявлений будут выполнены при поддержке Фонда Александра Грановского. Среди них - оборудование мультимедийной техникой детсада №108, покупка профессионального покрытия в зал для занятий гимнастикой Детско-юношеской спортивной школы №1. В самом здании школы уже за счет бюджетных средств будет проведен капремонт системы отопления. На условиях совместного участия фонда и города будут закуплены компьютеры для Центра внешкольного образования «Вектор», а для лицея искусств - новый рояль.

Подводя итоги приема, Геннадий Кернес напомнил руководителям департаментов и коммунальных предприятий о графике работ в теплый сезон. «Весна уже здесь. Думаю, в течение недели установится погода, по которой стартуют все те начинания, о которых мы обещали людям. Критерии те же - качество и сроки, если не получается - информируйте людей о задержках и приходите к общему пониманию», - отметил городской голова.