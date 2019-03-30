Главная Новости Власть В «День тишины» полиция Харькова взяла под охрану все избирательные участки силами почти 4 000 сотрудников
30.03.2019  12:12   

В «День тишины» полиция Харькова взяла под охрану все избирательные участки силами почти 4 000 сотрудников

На территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальных избирательных участков.


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Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках привлечено около 3879 сотрудников полиции и курсантов ХНУВД.

Работники полиции обеспечивают круглосуточную охрану окружных и участковых избирательных комиссий. Перед привлечением на службу начальники обособленных подразделений проводят инструктажи с личным составом.

На каждой избирательном участке будет нести службу работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для обнаружения взрывоопасных предметов создано 9 совместных групп взрывотехников.

Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.

Напомним, что 30 марта - «день тишины», в течение которого запрещена любая агитация. В соответствии со ст. 212-10 Кодекса Украины об административных нарушениях предусмотрен штраф для граждан от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц - от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, выборы, харьков, охрана, порядок
 
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