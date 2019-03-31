ОБСЕ направила 55 наблюдателей следить за выборами президента в Харьковской области

На Харьковщине работает наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по выборам президента Украины
Об этом сообщил наблюдатель ОБСЕ по Чехии Петр Бас (Petr Base).
По его словам, в Харьковской области есть 6 долгосрочных наблюдателя ОБСЕ за выборами, а также 49 краткосрочных наблюдателей (8 из них являются членами парламентов разных стран).
Бас подчеркнул, что в Харьковской области граждан Российской Федерации в качестве наблюдателей ОБСЕ нет. Миссия представляют граждане Италии, Швеции, Литвы, Германии, Польши, Чехии, Великобритании, Дании, Швейцарии, Ирландии, также присутствуют канадские и американские наблюдатели.
Завтра, 1 апреля, в Киеве руководитель наблюдательной миссии ОБСЕ по всей Украине проведет по итогам избирательного день пресс-конференцию. Организация будет делать отчет по всей стране, а не по отдельным регионам.
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В последние выходные марта Харьков ждет долгожданное потепление. Дожди обещают обойти Харьков стороной.
Сегодня в 3 часа ночи стрелки часов в Украине перевели на час вперед.
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