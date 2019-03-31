31.03.2019 11:40

ОБСЕ направила 55 наблюдателей следить за выборами президента в Харьковской области

На Харьковщине работает наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по выборам президента Украины



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Об этом сообщил наблюдатель ОБСЕ по Чехии Петр Бас (Petr Base).

По его словам, в Харьковской области есть 6 долгосрочных наблюдателя ОБСЕ за выборами, а также 49 краткосрочных наблюдателей (8 из них являются членами парламентов разных стран).

Бас подчеркнул, что в Харьковской области граждан Российской Федерации в качестве наблюдателей ОБСЕ нет. Миссия представляют граждане Италии, Швеции, Литвы, Германии, Польши, Чехии, Великобритании, Дании, Швейцарии, Ирландии, также присутствуют канадские и американские наблюдатели.