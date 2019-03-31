Харьков патрулируют мобильные группы спецназовцев СБУ «Альфа» (ФОТО)

Бойцы спецподразделения Центра специальных операций СБУ «А» со вчерашнего дня патрулируют улицы, вокзалы, автостанции, аэропорты в регионах Украины.
Мобильные группы спецназовцев работают и на Харьковщине, подтвердил «МедиаПорту» пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула .
«Это мобильные группы в полной экипировке, которые перемещаются по городу. Есть локации, где они должны быть », - сказал Абдулла.
По словам представителя УСБУ, бойцы спецподразделения не уполномочены проверять документы ли, речь идет о патрулировании, слежение за ситуацией в местах скопления людей.
«Мы также задействовали для патрулирования боевые машины и беспилотную авиацию. Все это - демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине. Нравится это или нет, но я уверен, что выборы в Украине состоятся цивилизованно и спокойно », - заявил накануне глава СБУ Василий Грицак .
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.
В последние выходные марта Харьков ждет долгожданное потепление. Дожди обещают обойти Харьков стороной.
Сегодня в 3 часа ночи стрелки часов в Украине перевели на час вперед.
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