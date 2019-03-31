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31.03.2019  12:08   

Харьков патрулируют мобильные группы спецназовцев СБУ «Альфа» (ФОТО)

Бойцы спецподразделения Центра специальных операций СБУ «А» со вчерашнего дня патрулируют улицы, вокзалы, автостанции, аэропорты в регионах Украины.


// facebook

Мобильные группы спецназовцев работают и на Харьковщине, подтвердил «МедиаПорту» пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула

«Это мобильные группы в полной экипировке, которые перемещаются по городу. Есть локации, где они должны быть », - сказал Абдулла.

По словам представителя УСБУ, бойцы спецподразделения не уполномочены проверять документы ли, речь идет о патрулировании, слежение за ситуацией в местах скопления людей. 

«Мы также задействовали для патрулирования боевые машины и беспилотную авиацию. Все это - демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине. Нравится это или нет, но я уверен, что выборы в Украине состоятся цивилизованно и спокойно », - заявил накануне глава СБУ Василий Грицак .

 

Источник:   Владислав Абдула / Facebook
 Тэги:  патрулирование, сбу, харьков, выборы
 
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