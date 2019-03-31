31.03.2019 13:04

День выборов Харьковская полиция получила 13 заявлений о нарушениях

Все избирательные участки начали свою работу вовремя, кроме двух участков в Немышлянском и Змиевском районах.



// facebook

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель ГУ ЧП Украины в Харьковской области Олег Бех.

Он напомнил, что на Харьковщине все избирательные участки начали свою работу вовремя, кроме двух участков в Немышлянском и Змиевском районах. "Там была незначительная задержка. Информацию зарегистрировали в ЖЕО, полицейские выясняют причины. Сейчас все участки работают в штатном режиме", - написал он.

Бех добавил, что за сегодняшний день по Харьковской области полиция получила 13 сообщений о нарушении избирательного законодательства. "Вся информация должным образом фиксируется и проверяется. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка на улицах и избирательных участках", - говорится в сообщении.