Все избирательные участки начали свою работу вовремя, кроме двух участков в Немышлянском и Змиевском районах.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель ГУ ЧП Украины в Харьковской области Олег Бех.
Он напомнил, что на Харьковщине все избирательные участки начали свою работу вовремя, кроме двух участков в Немышлянском и Змиевском районах. "Там была незначительная задержка. Информацию зарегистрировали в ЖЕО, полицейские выясняют причины. Сейчас все участки работают в штатном режиме", - написал он.
Бех добавил, что за сегодняшний день по Харьковской области полиция получила 13 сообщений о нарушении избирательного законодательства. "Вся информация должным образом фиксируется и проверяется. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка на улицах и избирательных участках", - говорится в сообщении.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.
В последние выходные марта Харьков ждет долгожданное потепление. Дожди обещают обойти Харьков стороной.
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