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31.03.2019  12:26   

На Харьковщине уже проголосовали более 15% избирателей

Шевченковский район в Харькове на данный момент лидирует по посещаемости на выборах в Первой столице - ЦИК


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По данным ЦИК, по состоянию на 11:00 явка в Харьковской области составила 15,47%. Данные предоставлены из семи территориальных избирательных округов - №№172-177 и №181. Всего в регионе 14 ТИО.

Явка на округах составляет от 11,28% до 19,66%. Самая низкая сейчас зафиксирована в округе №177 (города Изюм, Купянск, Боровской, Изюмский, Купянский, Шевченковский районы), самая высокая - в округе №176 (город Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Печенежский, Чугуевский районы).

"Сведения о активности участия избирателей в голосовании являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий", - отметили в ЦИК.

Источник:   ЦИК
 Тэги:  голосование, выборы, харьков
 
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