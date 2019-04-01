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01.04.2019  08:24   

На Харьковщине во время выборов Президента Украины грубых нарушений общественного порядка не допущено

На территории Харьковской области в течение дня работали 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок. Все избирательные участки региона закрылись вовремя.


// Нацполиция

Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий было привлечено более 3800 правоохранителей. Работники полиции обеспечивают охрану окружных и участковых избирательных комиссий в круглосуточном режиме.

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, в общем в течение всего избирательного процесса в полицию поступило 185 сообщений о возможных нарушениях законодательства, все они должным образом зарегистрированы и тщательно проверены. Открыто три уголовных производства по фактам незаконного использования избирательных бюллетеней.

Большинство сообщений касалось фотографирования и порчи бюллетеней, выявление нарушений в списках, проведения незаконной агитации и тому подобное. Системных нарушений избирательного законодательства в регионе не зафиксировано.

Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возложена охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выборы, нацпилиция, охрана, харьков
 
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