01.04.2019 08:24

На Харьковщине во время выборов Президента Украины грубых нарушений общественного порядка не допущено

На территории Харьковской области в течение дня работали 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок. Все избирательные участки региона закрылись вовремя.



// Нацполиция

Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий было привлечено более 3800 правоохранителей. Работники полиции обеспечивают охрану окружных и участковых избирательных комиссий в круглосуточном режиме.



Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, в общем в течение всего избирательного процесса в полицию поступило 185 сообщений о возможных нарушениях законодательства, все они должным образом зарегистрированы и тщательно проверены. Открыто три уголовных производства по фактам незаконного использования избирательных бюллетеней.



Большинство сообщений касалось фотографирования и порчи бюллетеней, выявление нарушений в списках, проведения незаконной агитации и тому подобное. Системных нарушений избирательного законодательства в регионе не зафиксировано.



Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возложена охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.