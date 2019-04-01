Полиция охраняет бюллетени при подсчете голосов

Ситуационный центр ГУНП в Харьковской области продолжает работу по обработке обращений о нарушении избирательного законодательства.
Работники полиции несли службу в круглосуточном режиме.
Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий в окружные избирательные комиссии.
По состоянию на 08.00 большая часть бюллетеней уже доставлена в ОИК. Правонарушений не зафиксировано.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
влажн.:
давл.:
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