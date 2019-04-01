01.04.2019 08:39

Полиция охраняет бюллетени при подсчете голосов

Ситуационный центр ГУНП в Харьковской области продолжает работу по обработке обращений о нарушении избирательного законодательства.



// Нацполиция

Работники полиции несли службу в круглосуточном режиме.



Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий в окружные избирательные комиссии.



По состоянию на 08.00 большая часть бюллетеней уже доставлена ​​в ОИК. Правонарушений не зафиксировано.