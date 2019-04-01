Полиция ждет харьковчан с оружием

С 1 по 30 апреля на Харьковщине проходит месячник добровольной сдачи оружия.
Месячни проводится в рамках общегосударственных мероприятий, отметили в Нацполиции.
Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.
По поводу добровольной сдачи оружия необходимо обратиться в территориальный орган национальной полиции по месту жительства.
Правоохранители наминают, что незаконное владение и хранение оружия согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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