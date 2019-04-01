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01.04.2019  09:14   

Полиция ждет харьковчан с оружием

С 1 по 30 апреля на Харьковщине проходит месячник добровольной сдачи оружия.


// Нацполиция

Месячни проводится в рамках общегосударственных мероприятий, отметили в Нацполиции.

Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.

По поводу добровольной сдачи оружия необходимо обратиться в территориальный орган национальной полиции по месту жительства.

Правоохранители наминают, что незаконное владение и хранение оружия согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  месячник, сдача оружия, полиция, харьков
 
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