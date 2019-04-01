01.04.2019 09:14

Полиция ждет харьковчан с оружием

С 1 по 30 апреля на Харьковщине проходит месячник добровольной сдачи оружия.



// Нацполиция

Месячни проводится в рамках общегосударственных мероприятий, отметили в Нацполиции.



Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.



По поводу добровольной сдачи оружия необходимо обратиться в территориальный орган национальной полиции по месту жительства.

Правоохранители наминают, что незаконное владение и хранение оружия согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет.