С 1 апреля на Харьковщине стартовал нерестовый запрет на лов рыбы и раков – электронная карта

Продолжительность запрета отличается в зависимости от водоема.
Так, в реках она продлится с 1 апреля по 20 мая, в водохранилищах и озерах - с 1 апреля до 10 июня, во вновь водных объектах, а также придаточных системах рек и других водных объектах - с 1 апреля до 30 июня.
Подробнее с информацией можно ознакомиться в приказе Харьковского рыбоохранного патруля по ссылке.
Кроме того, с 1 апреля по 30 июня 2019 в водоемах области установлен запрет на вылов раков во время вынашивания ими икры, личинок и первой линьки.
Также Харьковским рыбоохранным патрулем создан интерактивную карту нерестовых участков, на которых запрещен вылов водных биоресурсов.
Карта доступна для просмотра по ссылке.
«Электронная карта поможет рыбаку понять: находится он в запрещенной или разрешенной зоне и где заканчиваются границы этой зоны», - прокомментировал начальник рыбоохранного патруля Харьковщины Алексей Гоголь.
В соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, во время нереста разрешается только любительское рыболовство одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом. Рыбачить можно с берега за пределами нерестилищ (границы определены в приказе).
Запрещается осуществление любого другого способа отлова, в том числе, с превышением разрешенной суточной нормы вылова - три килограмма.
Запрещено передвижение плавучих средств (лодок), организацию соревнований по рыболовству и проведения подводной охоты.
В Управлении Госрыбагентства в Харьковской области отметили, что во время нереста также запрещается проведение взрывных и других видов работ, добыча строительных материалов (добыча песчано-гравийной смеси, расчистку русел рек, дноуглубление, берегоукрепление и т.д.).
Кроме того, согласно «Правил промышленного рыболовства в рыбохозяйственных водных объектах Украины» запрещается добыча водных живых ресурсов в данный период.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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