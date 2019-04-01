01.04.2019 12:20

С 1 апреля на Харьковщине стартовал нерестовый запрет на лов рыбы и раков – электронная карта

Продолжительность запрета отличается в зависимости от водоема.



://khr.darg.gov.ua

Так, в реках она продлится с 1 апреля по 20 мая, в водохранилищах и озерах - с 1 апреля до 10 июня, во вновь водных объектах, а также придаточных системах рек и других водных объектах - с 1 апреля до 30 июня.

Подробнее с информацией можно ознакомиться в приказе Харьковского рыбоохранного патруля по ссылке.

Кроме того, с 1 апреля по 30 июня 2019 в водоемах области установлен запрет на вылов раков во время вынашивания ими икры, личинок и первой линьки.

Также Харьковским рыбоохранным патрулем создан интерактивную карту нерестовых участков, на которых запрещен вылов водных биоресурсов.

Карта доступна для просмотра по ссылке.

«Электронная карта поможет рыбаку понять: находится он в запрещенной или разрешенной зоне и где заканчиваются границы этой зоны», - прокомментировал начальник рыбоохранного патруля Харьковщины Алексей Гоголь.

В соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, во время нереста разрешается только любительское рыболовство одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом. Рыбачить можно с берега за пределами нерестилищ (границы определены в приказе).

Запрещается осуществление любого другого способа отлова, в том числе, с превышением разрешенной суточной нормы вылова - три килограмма.

Запрещено передвижение плавучих средств (лодок), организацию соревнований по рыболовству и проведения подводной охоты.

В Управлении Госрыбагентства в Харьковской области отметили, что во время нереста также запрещается проведение взрывных и других видов работ, добыча строительных материалов (добыча песчано-гравийной смеси, расчистку русел рек, дноуглубление, берегоукрепление и т.д.).

Кроме того, согласно «Правил промышленного рыболовства в рыбохозяйственных водных объектах Украины» запрещается добыча водных живых ресурсов в данный период.