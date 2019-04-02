02.04.2019 10:07

Дорожные патрульные будут сделить за пешеходами

С 1 апреля по 30 июня на Харьковщине проводится комплекс профилактических мероприятий «Пешеход».



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Главная цель общегосударственного мероприятия - предотвращение и снижение количества дорожных происшествий с участием пешеходов.



Полицейские будут акцентировать внимание пешеходов на соблюдении Правил дорожного движения, а именно переходе проезжей части дороги только в отведенных местах и ​​соблюдении правил личной безопасности. Не менее важной задачей является также контроль и обеспечение предоставления водителями преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах и регулируемых перекрестках.



Кроме того, планируется посещение полицейскими учебных заведений и проведения тематических уроков по изучению правил дорожного движения.