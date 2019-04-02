Главная Новости Власть Дорожные патрульные будут сделить за пешеходами
02.04.2019  10:07   

Дорожные патрульные будут сделить за пешеходами

С 1 апреля по 30 июня на Харьковщине проводится комплекс профилактических мероприятий «Пешеход».


// Facebook

Главная цель общегосударственного мероприятия - предотвращение и снижение количества дорожных происшествий с участием пешеходов.

Полицейские будут акцентировать внимание пешеходов на соблюдении Правил дорожного движения, а именно переходе проезжей части дороги только в отведенных местах и ​​соблюдении правил личной безопасности. Не менее важной задачей является также контроль и обеспечение предоставления водителями преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах и регулируемых перекрестках.

Кроме того, планируется посещение полицейскими учебных заведений и проведения тематических уроков по изучению правил дорожного движения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пешеход, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.03 Криминал и происшествия Копы схватили водителя, который сбил мужчину и пытался скрылся 13.10 Криминал и происшествия Под Харьковом водитель сбил насмерть женщину-пешехода 28.09 Криминал и происшествия Очередная смертельная жертва ДТП
 
 

Видео

ЦИК планирует огласить результаты первого тура Президентских выборов до 10 апреля
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 