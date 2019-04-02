02.04.2019 15:29

Харьковчанин победил в финале конкурсе рисунка, организованного органами Гоструда Украины

В последних числах марта в Киеве состоялись оценки и определения победителей финального этапа Всеукраинского конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей».



kh.dsp.gov.ua

В состав жюри вошли представители Государственной службы Украины по вопросам труда, Министерства культуры Украины, ФПУ, Печерской, Подольской, Голосеевской РГА, художники, среди которых - Заслуженный художник Украины, член Национального союза художников Украины, мастер традиционного народного искусства Иосиф Борисович Осташинский.

В I возрастной группе (от 6 до 10 лет) первое место занял Михаил Колесников , Харьковская ООШ №115.

Награждение победителей состоится 26 апреля