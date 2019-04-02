Главная Новости Власть Харьковчанин победил в финале конкурсе рисунка, организованного органами Гоструда Украины
02.04.2019  15:29   

Харьковчанин победил в финале конкурсе рисунка, организованного органами Гоструда Украины

В последних числах марта в Киеве состоялись оценки и определения победителей финального этапа Всеукраинского конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей».


kh.dsp.gov.ua

В состав жюри вошли представители Государственной службы Украины по вопросам труда, Министерства культуры Украины, ФПУ, Печерской, Подольской, Голосеевской РГА, художники, среди которых - Заслуженный художник Украины, член Национального союза художников Украины, мастер традиционного народного искусства Иосиф Борисович Осташинский.
В I возрастной группе (от 6 до 10 лет) первое место занял Михаил Колесников , Харьковская ООШ №115.

Награждение победителей состоится 26 апреля

Источник:   ГУ Гоструда по Харьковской области
 Тэги:  конкурс, харьков, охрана труда, инспектор
 
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