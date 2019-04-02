Харьковчанин победил в финале конкурсе рисунка, организованного органами Гоструда Украины

В последних числах марта в Киеве состоялись оценки и определения победителей финального этапа Всеукраинского конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей».
В состав жюри вошли представители Государственной службы Украины по вопросам труда, Министерства культуры Украины, ФПУ, Печерской, Подольской, Голосеевской РГА, художники, среди которых - Заслуженный художник Украины, член Национального союза художников Украины, мастер традиционного народного искусства Иосиф Борисович Осташинский.
В I возрастной группе (от 6 до 10 лет) первое место занял Михаил Колесников , Харьковская ООШ №115.
Награждение победителей состоится 26 апреля
День будто создан, чтобы осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Удачное время для карьерного роста. Добивайтесь своего, используя для этого любые подручные средства.
В Харькове облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег).
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажн.:
давл.:
ветер: