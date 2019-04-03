03.04.2019 09:05

Депутаты готовятся к проведению сессии Харгородского совета

Вопросы, которые будут вынесены на сессию, проходят тщательное согласование в постоянных комиссиях.



//izvestia.kharkov.ua

Прежде чем вынести вопрос на принятие сессии горсовета, проекты решений рассматриваются на заседаниях постоянных депутатских комиссий, такая процедура. Поэтому на повестке дня десятки вопросов, о предоставлении земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания объектов, разрешений на разработку документации и проведение экспертной оценки, восстановление договоров аренды и в частности утверждения нового Положения об аренде земли.



«Важно понятно отобразить хронологию и алгоритм действий, во-первых, землепользователя по заключению договоров аренды земли, по их изменению и расторжению, а также алгоритм действий исполнительных органов городского совета», – объясняет работу комиссии заместитель директора Департамента территориального контроля Евгений Швец.



Кроме того, есть вопросы, касающиеся и коммунальной собственности.



«Проект, направленный на эффективное использование объектов коммунальной собственности, состоит из 5 приложений. Мы даём предварительное согласие на приём в коммунальную собственность квартир, одного общежития и инженерных сетей, которые обслуживают жилой фонд», – рассказал заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Владимир Солошкин.



Еще ряд вопросов – по выполнению действующих в Харькове городских комплексных программ по охране здоровья, образованию, внесение в них изменений и перераспределения средств, как в программе спортивных и имиджевых проектов.



«Это нам даст возможность создать спортивный талисман города Харькова. Он уже разработан. Вы знаете, что победил «Хорёк». Уже 14 апреля на марафоне он будет презентован», – сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.



Заседания комиссий только начались. Впереди еще ряд засиданий. И только после того, как все вопросы будут изучены и приняты, они будут вынесены на рассмотрение сессии горсовета.