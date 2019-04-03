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03.04.2019  09:37   

Харьков подключился к системе «Трембита»

Харьков первым из украинских городов подключился к национальной системе взаимодействия электронных ресурсов.


// city.kharkov.ua

«Трембита» - это национальная система взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов, которая обеспечивает доступ к данным государственных реестров, сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

Основой системы является усовершенствованная эстонская платформа обмена данными X-ROAD, на которой базируется эстонское цифровое сообщество.

«Харьков продолжает эффективно сотрудничать с Нацагентством по вопросам электронного управления Украины, что позволит городу значительно упростить процедуру предоставления многих услуг, а также системно внедрять новые электронные услуги», - отметил Олег Дробот.

По его словам, на сегодняшний день к системе «Трембита» уже подключились Министерство финансов Украины, Пенсионный фонд, Национальная служба здоровья Украины, а также Национальная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Напомним, что также Харьков первым среди украинских городов подключился к единой национальной системе электронной идентификации id.gov.ua. Теперь на Портале электронных сервисов Харькова доступны все виды электронной идентификации личности.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  система, трембита, харьков
 
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