03.04.2019 10:38

Частный сектор Харькова благоустраивать будут комплексно

В Харькове началась подготовка к проведению пленарной сессии городского совета, на которой депутаты рассматривают десятки вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности города и его развития. Однако перед этим вопросы проходят согласование на заседаниях постоянных депутатских комиссий.



// izvestia.kharkov.ua

Для благоустройства частного сектора в городе принята соответствующая программа, правда, без соответствующего финансирования, поэтому в основном работы, которые ведутся, проводятся за счет программы развития жилищно-коммунального хозяйства Харькова.

Поэтому, как отмечают в профильном департаменте, пока все проблемные вопросы не решены, зато освоили несколько направлений работы, в частности содержание зеленых насаждений, санитарной очистки территорий, установка детских и спортивных площадок, указателей улиц.



«Вначале 2019 года мы пока провели 11 мероприятий, в основном это касалось работ по завершению зимнего периода, санитарной очистки улиц, подбор мусора, контроль за состоянием контейнеров, которые установлены на территории частного сектора контейнерных площадок, кронировка и снос деревьев, подрезка кустарников, удаление поросли - это основные работы», – рассказщал директор Департамент жилищного хозяйства Роман Нехорошков.



Как отмечают в Департаменте, планы дальнейших работ куда масштабнее.



«Проблемными остаются вопросы - это состояние дорожного покрытия, это большое количество обращений, которое поступает от жителей частного сектора, это освещение, это обеспечение домовладений отдельными коммунальными услугами водоснабжения, канализации, вопросы связанные с вывозом ТБО и где образовались свалки. Соответственно требуется скоординированная работа в рамках этой программы», – отметил Роман Нехорошков.



Поэтому в планах разработка комплексного подхода к выполнению работ, а также создание соответствующей электронной базы данных и интерактивной карты всех территорий и объектов, находящихся на территории частного сектора и их инвентаризация. Так уже было взято на баланс, так сказать, бесхозные мостики , ступени и переходы и уже заложено финансирование для проведения их ремонта.