03.04.2019 10:40

Погода позволяет: харьковские пограничники укрепляют «интеллектуальную» границу с Россией (ФОТО)

В Харьковской области продолжается работа по освоению почти полумиллиарда гривен на инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы



://dpsu.gov.ua/

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГПСУ, с 1 апреля на участке Золочевского района Харьковской области проводятся работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля, прокладки переходов через сложные или нестандартные участки местности, осуществляется доставка щебеночной продукции с железнодорожной станции к местам выполнения работ и корректировки проектных решений.

В ГПСУ напомнили, что план был утвержден в мае 2015 года и предусматривает создание на украинском-российском участке системы «интеллектуальной границы», которая объединяет технические, инженерные и фортификационные новации. Конечным сроком реализации плана является 2021.

Всего на 2019 планом предусмотрено выделение из бюджета 400 млн грн.