Погода позволяет: харьковские пограничники укрепляют «интеллектуальную» границу с Россией (ФОТО)

В Харьковской области продолжается работа по освоению почти полумиллиарда гривен на инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
По данным ГПСУ, с 1 апреля на участке Золочевского района Харьковской области проводятся работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля, прокладки переходов через сложные или нестандартные участки местности, осуществляется доставка щебеночной продукции с железнодорожной станции к местам выполнения работ и корректировки проектных решений.
В ГПСУ напомнили, что план был утвержден в мае 2015 года и предусматривает создание на украинском-российском участке системы «интеллектуальной границы», которая объединяет технические, инженерные и фортификационные новации. Конечным сроком реализации плана является 2021.
Всего на 2019 планом предусмотрено выделение из бюджета 400 млн грн.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Так что к внезапной идее стоит прислушаться, даже если она на корню меняет все ваши планы.
В Харькове облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег).
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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