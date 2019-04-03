Главная Новости Власть Погода позволяет: харьковские пограничники укрепляют «интеллектуальную» границу с Россией (ФОТО)
03.04.2019  10:40   

Погода позволяет: харьковские пограничники укрепляют «интеллектуальную» границу с Россией (ФОТО)

В Харьковской области продолжается работа по освоению почти полумиллиарда гривен на инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы


://dpsu.gov.ua/

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГПСУ, с 1 апреля на участке Золочевского района Харьковской области проводятся работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля, прокладки переходов через сложные или нестандартные участки местности, осуществляется доставка щебеночной продукции с железнодорожной станции к местам выполнения работ и корректировки проектных решений.

В ГПСУ напомнили, что план был утвержден в мае 2015 года и предусматривает создание на украинском-российском участке системы «интеллектуальной границы», которая объединяет технические, инженерные и фортификационные новации. Конечным сроком реализации плана является 2021.

Всего на 2019 планом предусмотрено выделение из бюджета 400 млн грн.

Источник:   пресс-служба Государственной пограничной службы Украины
 Тэги:  граница, укрепление, харьков, интеллектуальная, фортификационное
 
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