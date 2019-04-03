Налоговая озвучила рейтинг налогов - лидеров, развивающих Харьков

С начала года в местный бюджет поступило около 4 млрд. грн налогов из которых большая часть – подоходный налог с жителей региона.
Развитая инфраструктура, отремонтированые дороги, выполнение социально-экономических программ, заработная плата врачей и учителей, а также много других полезных вещей - все это возможно при наполненном местном бюджете.
В Главном управлении фискальной службы области проинформировали о поступлениях налогов и сборов в местный бюджет.
За январь-март т.г. поступило 3908,3 млн.грн., что на 600 млн.грн. больше, чем в прошлом году.
При этом, по март 2019 в местный бюджет поступило 1,2 млрд, что на 61,5 млн.грн больше чем в марте прошлого года.
Сообщили в фискальной службе региона о пятерку налогов-лидеров, которые наполняют местные бюджеты.
Первое место традиционно занимает налог на доходы физических лиц, который является основным источником поступлений.
За январь-март 2019 поступило более 2,2 грн. этого налога.
Это превысило аналогичный показатель прошлого года на 370 млн.грн.
Второе место принадлежит единому налогу - 750,4 млн.грн (увеличение с аналогичным периодом прошлого года на 141,2 млн.грн).
На третьем месте - земельный налог и арендная плата - 421,5 млн.грн (плюс 68,8 млн.грн).
Четвертое и пятое место занимают рентная плата - 216,9 млн.грн (плюс 17,2 млн.грн) и соответственно налог на прибыль - 92,6 млн.грн (плюс 17,1 млн.грн).
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Так что к внезапной идее стоит прислушаться, даже если она на корню меняет все ваши планы.
В Харькове облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег).
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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