03.04.2019 11:25

Налоговая озвучила рейтинг налогов - лидеров, развивающих Харьков

С начала года в местный бюджет поступило около 4 млрд. грн налогов из которых большая часть – подоходный налог с жителей региона.



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Развитая инфраструктура, отремонтированые дороги, выполнение социально-экономических программ, заработная плата врачей и учителей, а также много других полезных вещей - все это возможно при наполненном местном бюджете.

В Главном управлении фискальной службы области проинформировали о поступлениях налогов и сборов в местный бюджет.

За январь-март т.г. поступило 3908,3 млн.грн., что на 600 млн.грн. больше, чем в прошлом году.

При этом, по март 2019 в местный бюджет поступило 1,2 млрд, что на 61,5 млн.грн больше чем в марте прошлого года.

Сообщили в фискальной службе региона о пятерку налогов-лидеров, которые наполняют местные бюджеты.

Первое место традиционно занимает налог на доходы физических лиц, который является основным источником поступлений.

За январь-март 2019 поступило более 2,2 грн. этого налога.

Это превысило аналогичный показатель прошлого года на 370 млн.грн.

Второе место принадлежит единому налогу - 750,4 млн.грн (увеличение с аналогичным периодом прошлого года на 141,2 млн.грн).

На третьем месте - земельный налог и арендная плата - 421,5 млн.грн (плюс 68,8 млн.грн).

Четвертое и пятое место занимают рентная плата - 216,9 млн.грн (плюс 17,2 млн.грн) и соответственно налог на прибыль - 92,6 млн.грн (плюс 17,1 млн.грн).