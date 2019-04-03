03.04.2019 14:20

С 1 апреля до 15 июня на объектах благоустройства Харьковщины запрещены фейерверки и проведение соревнований

В лесах и парках наступил «режим тишины» с запретом вырубок и проведением мероприятий.



Фото: Kurs.if.

В период с 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, является источником повышенного шума и беспокойства.

Среди запрещенного - санитарная вырубка леса, стрельба, взрывные работы, фейерверки, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах, использование моторных маломерных судов.

Лица, нарушивших требования, будут привлечены к ответственности согласно статье 87 КУоАП и состоится наложение на них административного взыскания в виде штрафа от 30 до 50, а на должностных лиц - от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан.

«Сезон тишины» - это природоохранное мероприятие, внедреное к исполнению в Украине на законодательном уровне (статья 39 Закона «О животном мире»).

Целью данного мероприятия является охрана ареала обитания, путей миграции диких животных на время их размножения.

Такой проект способствует воспроизводству популяции лесных зверей и птиц, обеспечивает рост и разнообразие, спокойное развитие фауны в наших лесах, напомнили в мэрии.