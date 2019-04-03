Харьковская полиция пересмотрит график службы на 21 апреля, чтобы больше сотрудников могли проголосовать

Начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех признался, что не успел проголосовать в первом туре из-за загруженности на работе
Начальник главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех заявил, что график несения службы на 21 апреля, когда в Украине должен пройти второй тур выборов президента, будет пересмотрен так, чтобы как можно больше сотрудников смогли проголосовать.
«Мы предусмотрим второй тур таким образом, чтобы работники сменялись в 14:00-15:00 часов. Мы предусмотрим этот вопрос, чтобы они сменялись чуть раньше, чтобы те, кто заступал на службу, могли возможность проголосовать, а те, кто меняется, после 15:00, приезжая домой, имели возможность проголосовать по месту регистрации... Возможно, сделаем открепительные талоны, чтобы они проголосовали, там, где будут нести службу», - сказал О.Бех на брифинге в среду в Харькове.
Он признался, что сам не успел проголосовать в первом туре.
«Вообще я не проголосовал. Планировал после 16:00, но у меня не было возможности. На второй тур обязательно пойду», - сказал О.Бех.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Так что к внезапной идее стоит прислушаться, даже если она на корню меняет все ваши планы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
влажн.:
давл.:
ветер: