Игорь Терехов: Мы будем подавать тепло в дома, пока температура не позволит нам завершить отопительный сезон

Отопительный сезон в Харькове продолжится до наступления существенного потепления.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Так что к внезапной идее стоит прислушаться, даже если она на корню меняет все ваши планы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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