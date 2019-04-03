Главная Новости Власть Игорь Терехов: Мы будем подавать тепло в дома, пока температура не позволит нам завершить отопительный сезон
03.04.2019  19:12   

Игорь Терехов: Мы будем подавать тепло в дома, пока температура не позволит нам завершить отопительный сезон

Отопительный сезон в Харькове продолжится до наступления существенного потепления.


//dozor.kharkov.ua
«Городской голова принял решение - не прекращать сегодня отопительный сезон в Харькове, поскольку на улице сохраняется еще достаточно холодная погода и в квартирах тоже будет холодно. Поэтому мы будем подавать тепло в жилые дома, пока не поймем, что среднесуточная температура позволяет нам завершить отопительный сезон», - сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.
 
Напомним, что, согласно нормативам, отопительный сезон прекращается при условии, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение трех суток составляет не менее 8 градусов тепла.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, отопительный сезон, харьков
 
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