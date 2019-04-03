03.04.2019 19:56

Игорь Терехов: Городская власть успешно справляется с проблемами переселенцев

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 3 апреля, провел встречу с экспертом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Харькове Александром Бурсачом, на которой обсуждались итоги первого тура выборов.



//city.kharkov.ua

В ходе встречи первый вице-мэр сообщил, что первый тур выборов Президента Украины в Харькове прошел спокойно, нарушений и фальсификаций на избирательных участках в ходе голосования зафиксировано не было.

В свою очередь Александр Бурсач отметил, что, кроме наблюдения за ходом избирательного процесса, представители миссии ОБСЕ особое внимание уделяют мониторингу ситуации с внутренне перемещенными лицами в городе Харькове.

«Наш офис работает в Харькове и мониторит ситуацию относительно проведения выборов в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Также мы следим за ситуацией с внутренними переселенцами. Мы наблюдали большое количество переселенцев, которые прибыли в Харьков. Нам известно, что их количество в городе все еще остается высоким. Эти люди на сегодняшний день остаются в поле нашего зрения», - отметил эксперт миссии ОБСЕ.

В ходе встречи стороны обсудили проблемы, касающиеся внутренних переселенцев, и как с ними справляется город. В частности, были подняты такие злободневные темы, как обеспечение переселенцев жильем, работой, а также мест для детей в детских садах, школах, предоставление им медицинского обслуживания и др.

«Городская власть успешно справляется с этими задачами. Мы обслуживаем всех внутренне перемещенных лиц, живущих в Харькове. У нас есть модульный городок, в котором живут около 320 переселенцев с детьми. Всем им оказывается медицинское обслуживание. Кроме того, из городского бюджета дотируется потребляемая в городке электроэнергия. Конечно, сегодня существуют проблемы, но мы понимаем, что они должны решаться не в отдельных городах, а на государственном уровне. Должна быть разработана целевая программа поддержки переселенцев», - подчеркнул Игорь Терехов.

Также первый вице-мэр сообщил, что в Харькове в рамках Городской программы строительства (приобретения) доступного жилья внутренне перемещенные лица могут получить льготные кредиты на жилье, а в плане трудоустройства активное содействие этим людям оказывает Центр занятости.